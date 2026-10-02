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تکواندوکار وزن منهای ۶۷ کیلوگرم بانوان ایران در بازیهای آسیایی ناگویا به مرحله نهایی راه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ساغر مرادی هوگوپوش وزن منهای ۶۷ کیلوگرم کشورمان در بازی های آسیایی ناگویا که پس از استراحت در دور نخست و سپس شکست حریف قرقیزستانی خود ضمن مسجل کردن مدال برنزش به نیمه نهایی راه یافته بود، در مبارزه پای فینال مقابل وانگ ویی از چین تایپه قرار گرفت.
ساغر مرادی در این مسابقه راند اول را ۱۴ بر ۳ برد و در راند دوم نیز با نتیجه ۷ بر ۵ برنده شد تا اولین فینالیست تکواندو در بازیهای آسیایی آیچی ناگویا باشد.
ناگویا ۲۰۲۶؛ حذف ابوالفضل زندی از مسابقات تکواندو
ابوالفضل زندی هوگوپوش وزن منهای ۵۸ کیلوگرم ایران در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات تکواندو بازیهای آسیایی ناگویا باخت و حذف شد.
ابوالفضل زندی در وزن منهای ۵۸ کیلوگرم مسابقات تکواندو بازیهای آسیایی ناگویا، ابتدا «لویقجونی شوهرتزود» از تاجیکستان را در دو راند با نتایج (۱۶ بر یک و ۱۵ بر صفر) مغلوب کرد، سپس در مرحله یک هشتم نهایی مقابل «تامیرلان تلولس» از قزاقستان قرار گرفت. وی در دو راند با نتایج (۱۱ بر ۲ و ۱۶ بر ۱۱) باخت و از دور رقابتها کنار فت.
در این وزن ۱۶ تکواندوکار حضور دارند.