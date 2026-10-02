به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ساغر مرادی آخرین نماینده تکواندو ایران امروز (جمعه ۱۰ مهر) در وزن منهای ۶۷ کیلوگرم بعد از استراحت در دور نخست، در مرحله دوم مقابل «تامیریس» از قرقیزستان قرار گرفت و در دو راند با نتایج (۹ بر یک و ۱۳ بر یک) به برتری رسید و ضمن راهیابی به دور نیمه نهایی نشان برنز خود را قطعی کرد.

وی در مرحله نیمه نهایی با برنده مسابقه چین و چین تایپه مسابقه دارد.

در این وزن تکواندوکاران ۱۵ کشور آسیایی حضور دارند.

ناگویا ۲۰۲۶؛ حذف ابوالفضل زندی از مسابقات تکواندو

ابوالفضل زندی هوگوپوش وزن منهای ۵۸ کیلوگرم ایران در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات تکواندو بازی‌های آسیایی ناگویا باخت و حذف شد.

ابوالفضل زندی در وزن منهای ۵۸ کیلوگرم مسابقات تکواندو بازی‌های آسیایی ناگویا، ابتدا «لویقجونی شوهرت‌زود» از تاجیکستان را در دو راند با نتایج (۱۶ بر یک و ۱۵ بر صفر) مغلوب کرد، سپس در مرحله یک هشتم نهایی مقابل «تامیرلان تلولس» از قزاقستان قرار گرفت. وی در دو راند با نتایج (۱۱ بر ۲ و ۱۶ بر ۱۱) باخت و از دور رقابت‌ها کنار فت.

در این وزن ۱۶ تکواندوکار حضور دارند.