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اداره کل هواشناسی آذربایجانغربی با صدور هشدار سطح زرد از ناپایداری جوی در استان از روز جمعه ۱۰ مهر خبر داد و نسبت به سیلابی شدن رودخانهها، آبگرفتگی معابر شهری و خسارت تندباد به سازهها و محصولات کشاورزی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سعید خلیلی، کارشناس پیشبینی اداره کل هواشناسی آذربایجانغربی افزود: با ادامه فعالیت امواج بارشی و افزایش گرادیان خطوط فشاری، وضعیت جوی استان از روز جمعه ۱۰ مهر ۱۴۰۵ ناپایدار میشود.
او اضافه کرد: رگبار باران بهصورت متناوب، رعدوبرق و وزش باد نسبتاً شدید، همه مناطق استان را در بر میگیرد و این شرایط جوی تا اواخر وقت روز شنبه ۱۱ مهر ادامه دارد.
خلیلی درباره پیامدهای احتمالی این سامانه بارشی توضیح داد: آبگرفتگی معابر شهری، سیلابی شدن رودخانهها، خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی در اثر تندباد، خیزش گردوخاک و کاهش دید و کیفیت هوا از مهمترین اثرات این سامانه هستند.
کارشناس هواشناسی استان به دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران توصیه کرد در حالت آمادهباش قرار گیرند و از شهروندان خواست:
از تردد و اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها و انجام فعالیتهای کوهنوردی خودداری کنند.
سفرهای غیرضروری را لغو کرده و در ترددهای شهری و جادهای احتیاط لازم را رعایت کنند.
نسبت به استحکام سازههای موقت و بناهای نیمهکاره در برابر تندباد لحظهای اقدام کنند.