به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در ادامه برنامه‌های پروژه مهر و با هدف تقویت زیرساخت‌های آموزشی مناطق روستایی، مدرسه سه‌کلاسه تمام‌خیِّری مرحوم حاج جواد شبلی در روستای جوجهی بخش صومای برادوست، با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، فرهنگیان، دانش‌آموزان و اهالی روستا به بهره‌برداری رسید.

این فضای آموزشی با برخورداری از سه کلاس درس، ظرفیت جدیدی برای ارائه خدمات آموزشی در روستای جوجهی فراهم کرده و در سال تحصیلی جدید، به مجموعه فضا‌های آموزشی قابل استفاده منطقه افزوده شد.

در آئین بهره‌برداری از این مدرسه، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، رزم‌آرا معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی، رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه صومای برادوست، معاون نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، دانش‌آموزان و اهالی روستا حضور داشتند.

مدرسه مرحوم حاج جواد شبلی به‌صورت تمام‌خیِّری احداث شده و بهره‌برداری از آن، زمینه استفاده دانش‌آموزان روستا از فضای آموزشی جدید و متناسب با نیاز‌های تحصیلی آنان را فراهم می‌سازد.

افتتاح این مدرسه در چارچوب برنامه‌های پروژه مهر، بخشی از روند توسعه و ساماندهی فضا‌های آموزشی در مناطق روستایی صومای برادوست به شمار می‌رود.