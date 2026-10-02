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فرمانده انتظامی الیگودرز از دستگیری دو نفر از عاملان اقدام تیراندازی در یک مراسم عروسی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ علی اسدالهی گفت: در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر اقدام مخاطرهآمیز و تیراندازی در یک مراسم عروسی در یکی از محلات شهر الیگودرز، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت و دو نفر از متولیان این مراسم دستگیر شدند.
وی با اشاره به کشف یک قبضه سلاح برنو که در این مراسم استفاده شده بود، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
سرهنگ اسدالهی ضمن هشدار جدی به شهروندان خاطرنشان کرد: پلیس با کسانی که با تیراندازیهای غیر مجاز در مراسم، آرامش و امنیت عمومی را خدشهدار کنند، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.