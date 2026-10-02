به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۱۰ مهر ۱۴۰۵ را میتوانید در این خبر ببینید.
تایلند با پیشبینی بارشهای شدید در روزهای ۴ و ۵ اکتبر، اقدامات خود را برای مقابله با سیل در سراسر کشور تشدید میکند
اندونزی آتشسوزیهای جنگلی در مساحت ۳۷۹۹ هکتار را در شش استان اولویتدار مهار کرد
عناوین مهم رسانههای چین
شینهوا
۱. آغاز تعطیلات روز ملی چین؛ سفرهای گسترده مردم و رونق گردشگری داخلی
۲. مراسمهای بزرگداشت هفتادوهفتمین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین در سراسر کشور برگزار شد
۳. شی جینپینگ بر تقویت امنیت ملی و پیوند امنیت با توسعه چین تأکید کرد
۴. رشد تولید غلات چین و افزایش ظرفیت امنیت غذایی کشور
۵. ادامه توسعه فناوریهای راهبردی چین؛ گسترش کاربردهای هوش مصنوعی و فناوریهای نوین
۶. چین بر حفظ ثبات و همکاری در روابط بینالمللی تأکید کرد
۷. تداوم تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنشها در خاورمیانه
چاینا دیلی
۱. چین در تعطیلات روز ملی شاهد موج بزرگ سفر و مصرف داخلی است
۲. پیام روز ملی چین؛ توسعه، ثبات و حرکت به سوی مرحله جدید مدرنیزاسیون
۳. چین و آمریکا پس از دیدار رهبران دو کشور به دنبال اجرای توافقهای اقتصادی هستند
۴. چین خواستار حل اختلافات بینالمللی از مسیر گفتوگو و دیپلماسی شد
۵. ایران و آمریکا باید مسیر صلح و مذاکره را انتخاب کنند؛ تأکید چین بر راهحل سیاسی بحران ایران
۶. بازار انرژی جهان تحت تأثیر تحولات خاورمیانه و محدودیتهای عرضه قرار گرفت
۷. رشد فناوریهای سبز و توسعه انرژیهای پاک در برنامههای آینده چین
گلوبال تایمز
۱. تعطیلات روز ملی چین؛ افزایش سفرها و فعالیتهای اقتصادی در سراسر کشور
۲. چین پس از سفر شی جینپینگ به آمریکا بر مسیر همکاری و مدیریت اختلافات تأکید دارد
۳. تشدید نگرانیها درباره وضعیت امنیت انرژی جهان در پی تحولات خاورمیانه
۴. تحلیل گلوبال تایمز از نقش چین در کاهش تنشهای منطقهای و حمایت از گفتوگو
۵. ایران و آمریکا؛ تلاشهای دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید بحران ادامه دارد
۶. واکنش چین به تحولات امنیتی شرق آسیا و مسائل دریایی منطقه
۷. توسعه فناوری و رقابت جهانی در حوزه هوش مصنوعی؛ اولویت راهبردی چین
سی جی تی ان
۱. چین هفتادوهفتمین سالگرد تأسیس جمهوری خلق را با برنامههای ملی گرامی داشت
۲. میلیونها نفر در تعطیلات روز ملی چین به سفر رفتند
۳. رهبران چین بر اهمیت توسعه اقتصادی و ثبات اجتماعی تأکید کردند
۴. ادامه رایزنیهای دیپلماتیک درباره بحران ایران و آمریکا
۵. چین: اختلافات بین کشورها باید از طریق گفتوگو و روشهای سیاسی حل شود
۶. تحولات بازار انرژی جهان در سایه بحرانهای ژئوپلیتیکی
۷. افزایش همکاریهای چین با کشورهای مختلف در حوزه فناوری و اقتصاد
روزنامه مردم
۱. بزرگداشت هفتادوهفتمین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین؛ نمایش وحدت ملی و دستاوردهای توسعه
۲. رهبران چین بر اجرای راهبرد توسعه با کیفیت بالا تأکید کردند
۳. تعطیلات روز ملی؛ رونق گردشگری، حملونقل و بازار مصرف داخلی
۴. چین بر تقویت ظرفیتهای علمی و فناوری برای آینده توسعه کشور تأکید کرد
۵. مسیر همکاری چین و آمریکا پس از دیدار رهبران دو کشور مورد توجه رسانهای قرار گرفت
۶. تحولات بینالمللی و ضرورت حفظ صلح و ثبات جهانی
۷. تحولات خاورمیانه؛ تأکید چین بر حل سیاسی بحرانها و بازگشت به مسیر مذاکره
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