به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۱۰ مهر ۱۴۰۵ را می‌توانید در این خبر ببینید.

عناوین مهم برخی رسانه‌های جنوب شرق آسیا

بانکوک پست

نخست وزیر تابعیت تایلندی تاجر اسرائیلی را لغو کرد

آب‌گرفتگی در تایلند باعث کاهش رزرو هتل‌ها شد

نیو استریت تایمز

پزشکان نگران اثرات بلندمدت مه دود هستند

سپاه پاسداران ایران خروج آمریکا از عراق را «پیروزی تاریخی» خواند

تمپو اندونزی

مناقشه آمریکا و ایران، هزینه واردات سوخت اروپا را به ۱۰۰ میلیارد یورو رساند

استار مالزی

با فروکش کردن آب در بانکوک، شمار قربانیان سیل تایلند به ۲۴ نفر رسی

اندونزی در ماه اوت مازاد تجاری ۳.۵۵ میلیارد دلاری ثبت کرد

مالایی میل

تایلند با پیش‌بینی بارش‌های شدید در روز‌های ۴ و ۵ اکتبر، اقدامات خود را برای مقابله با سیل در سراسر کشور تشدید می‌کند

آنتارا نیوز

اندونزی آتش‌سوزی‌های جنگلی در مساحت ۳۷۹۹ هکتار را در شش استان اولویت‌دار مهار کرد

ژاپن تایمز

ژاپن خواستار واکنش سازنده ایران در خصوص تردد در تنگه‌ها شد

آسترو آوانی

سپاه پاسداران یک گروه تروریستی را در جنوب شرقی ایران شکست داد

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