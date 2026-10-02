خدمات رایگان پزشکی به مردم کهگیلویه و بویراحمد در هفته فراجا
معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد از اجرای ویژه برنامههای هفته فراجا با محوریت سلامت، معنویت و مشارکت اجتماعی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ محمدمهدی شرفیان معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گفت: همزمان با هفته نیروی انتظامی، مجموعهای از برنامههای فرهنگی و اجتماعی با هدف تعمیق ارتباط پلیس با جامعه و ترویج فرهنگ سلامت در دستور کار قرار گرفته است.
سرهنگ شرفیان افزود: برنامههای هفته فراجا با محوریت سه رکن اصلی سلامت، معنویت و مشارکت اجتماعی طراحی شده که در همین راستا، چهار محور عملیاتی شامل برپایی چادرهای سلامت، برگزاری محافل انس با قرآن کریم، مشارکت گسترده کارکنان در آیین نماز جمعه و سخنرانی فرمانده انتظامی استان پیش از خطبههای نماز جمعه در دستور کار قرار گرفته است.
معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان در تشریح جزئیات خدماترسانی در چادرهای سلامت گفت: این اقدام با هدف ارتقای سطح سلامت عمومی شهروندان و همچنین کارکنان این مجموعه صورت میگیرد.
وی ادامه داد: در این چادرها، خدمات پزشکی اولیه از جمله سنجش فشار خون، اندازهگیری قند خون، پایش شاخصهای توده بدنی (قد و وزن) و همچنین مشاورههای تخصصی به صورت کاملاً رایگان به مراجعان ارائه میشود.
سرهنگ شرفیان گفت: نیروی انتظامی وپلیس همواره تلاش میکند علاوه بر تأمین امنیت پایدار، در حوزههای سلامت و یاریرسانی به مردم نیز در کنار جامعه باشد و هفته فراجا فرصت مغتنمی است تا بخشی از این خدمات اجتماعی پررنگتر از همیشه در معرض دید و استفاده عموم قرار گیرد.
دهمتاشانزدهممهرماه به عنوان هفته نیروی انتظامی نامگذاری شده است.