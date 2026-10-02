۲ اکیپ شکارچی غیرمجاز در مارگون به دام محیطبانان افتادند
رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان مارگون از شناسایی و دستگیری ۲ اکیپ شکارچی غیرمجاز در منطقه آزاد «شورم زیلایی» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، هاشم رضایی، رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان مارگون گفت: در پی دریافت گزارشهای مردمی و رصدهای اطلاعاتی، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مارگون با همکاری یگان حفاظت شهرستان بویراحمد، گشت مشترکی را در منطقه آزاد شورم زیلایی اجرا کردند. وی افزود: در جریان این عملیات، ۲ اکیپ از متخلفان شکار که اقدام به شکار غیرمجاز در منطقه کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند. رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست مارگون تصریح کرد: از متخلفان ۳ قبضه سلاح کشف و ضبط شد که ۲ قبضه از این سلاحها غیرمجاز بود؛ همچنین لاشه ۲ قطعه کبک وحشی نیز از متخلفان کشف شد. رضایی با تأکید بر استمرار برخورد قانونی با متخلفان زیستمحیطی، گفت: حفاظت از عرصههای طبیعی و حیات وحش از اولویتهای محیط زیست است و یگان حفاظت با استفاده از ظرفیتهای قانونی و اجرای گشتهای مستمر و مشترک، با شکار غیرمجاز در مناطق تحت مدیریت و مناطق آزاد شهرستان برخورد خواهد کرد. وی از همکاری یگان حفاظت شهرستان بویراحمد و نیروهای انتظامی و قضایی در اجرای این عملیات قدردانی کرد و از شهروندان و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، مراتب را به ادارات حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.