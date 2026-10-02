پخش زنده
امروز: -
استاندار اردبیل گفت: در نشستهای تأمین مالی استان نزدیک به ۳۳۰ هزار میلیارد ریال تفاهمنامه با بانکها امضا و با دستور رییسکل بانک مرکزی برای افزایش این رقم به ۴۷۰ هزار میلیارد ریال هدف گذاری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه روز پنجشنبه در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اردبیل اظهار کرد: پیگیری جذب سریع این منابع و هدایت آنها به واحدهای اقتصادی و تولیدی استان از مهمترین خروجیهای نشستهای تأمین مالی است و مدیران بانکهای استان و کشور باید برای تسریع در پرداختها همکاری کنند.
وی با اشاره به تعهدات سفر شهریورماه سال گذشته رییسجمهور به اردبیل افزود: تاکنون نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از منابع و تعهدات مالی این سفر پرداخت شده، اما برای جذب و پرداخت باقی مانده منابع نیازمند همکاری بیشتر شبکه بانکی هستیم.
استاندار اردبیل ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی و ارزی کشور هر روز تأخیر در پرداخت تسهیلات میتواند هزینههایی برای واحدهای تولیدی ایجاد کند و به همین دلیل استفاده سریعتر از منابع مصوب و هدایت آن به بخش تولید اهمیت زیادی دارد.
امامی یگانه همچنین بر تأمین منابع مالی پروژههای زیرساختی استان تأکید کرد و گفت: اجرای دستور مربوط به تأمین مالی پروژههای زیرساختی از محل ماده ۵۶ باید با همراهی بانکهای عامل دنبال شود تا طرحهایی مانند توسعه راههای استان و بزرگراه مغان با وقفه مواجه نشود.
وی بیان کرد: فصل کاری در استان اردبیل کوتاه است و تأخیر در پرداخت منابع مالی میتواند روند اجرای پروژههای عمرانی و مطالبات پیمانکاران را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین یکی از خروجیهای مهم نشست تأمین مالی و سفر رییسکل بانک مرکزی باید تسریع در تأمین منابع پروژههای زیرساختی باشد.
استاندار اردبیل بر توسعه همکاریهای اقتصادی با کشورهای همسایه تأکید کرد و افزود: رییسجمهور به استانهای مرزی سفر کرده است، از استان اردبیل نیز در یک سال گذشته سه سفر به جمهوری آذربایجان انجام و با کشورهای روسیه، قزاقستان و ارمنستان نیز رایزنیهایی شده است.
امامی یگانه اظهار کرد: در شرایط محدودیتهای اقتصادی و تحریمی، باید از ظرفیت مرزها بهویژه در شمالغرب کشور برای توسعه مبادلات تجاری، تأمین کالاهای اساسی و گسترش روابط اقتصادی با کشورهای منطقه استفاده بیشتری شود و در این زمینه تعامل بانک مرکزی با دستگاههای مرتبط اهمیت دارد.
وی همچنین از تدوین اطلس تجارت خارجی استان اردبیل خبر داد و تصریح کرد: هدف این است که سرمایهگذاریها بهسمت تولید محصولات صادراتمحور و دانشبنیان هدایت شود و در بخش کشاورزی نیز حرکت به سمت هوشمندسازی مورد توجه قرار گیرد.
استاندار اردبیل ادامه داد: انتخاب صحیح طرحها و موضوعات سرمایهگذاری با نگاه بلندمدت، یکی از محورهای اصلی برنامه اقتصادی استان است تا منابع بهسمت فعالیتهایی هدایت شود که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، توان صادراتی و قدرت رقابت اقتصادی استان را افزایش دهد.
امامی یگانه با اشاره به وضعیت اشتغال استان نیز گفت: نرخ بیکاری اردبیل که در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم ۱۳/۱ درصد بود، اکنون به ۹/۷ درصد رسیده و تکرقمی شده است.
وی با تاکید بر لزوم حمایت از واحدهای اقتصادی و حفظ اشتغال موجود، بیان کرد: واحدهای اقتصادی در شرایط سختی قرار دارند و پایداری فعالیت آنها و تثبیت اشتغال نیازمند حمایت جدی و تسریع در تأمین مالی است.
در جریان سفر سال گذشته رییس جمهور به استان اردبیل اختصاص ۱۹۰ هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال اعتبارات بودجه عمومی دولت، ۱۳۳ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال تعهدات تسهیلات بانکی و ۴۶۰ هزار میلیارد ریال برنامه و طرح جذب سرمایه از شرکتها و هلدینگها مورد تصویب قرار گرفت.
اولین همایش ملی شیوههای نوین تأمین مالی بنگاههای اقتصادی و زیرساخت امروز (پنجشنبه) با حضور رییس کل بانک مرکزی، مدیران و معاونان ۱۲ بانک از مرکز و وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بورس و اتاق بازرگانی در اردبیل برگزار شد.
هدف از برگزاری این همایش تأمین مالی برای بنگاههای اقتصادی و زیرساختهای اساسی استان بود که در آن تأمین مالی برای بنگاههای اقتصادی و زیرساخت از طریق بازار سرمایه، بورس و فرابورس، اوراق مرابحه، اوراق سرمایهگذاری خاص و سایر شیوههای نوین بررسی شده و مدیران و کارشناسان مالی کشور و کارآفرینان و سرمایهگذاران بخش خصوصی در همایش و پنلهای تخصصی شرکت کردند.