رادیو صبا با مسابقه خانوادگی «آشپزشو» و شبکه نمایش با پخش فیلم سینمایی «تنگنا»، پنجشنبه و جمعه مهمان خانه مخاطبان می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،«آشپزشو» از برنامه‌های جدید رادیو صباست که با محوریت یک مسابقه خانوادگی طراحی شده و تلاش دارد در فضایی سرگرم‌کننده، موضوعاتی همچون غذای سالم، مدیریت هزینه و استفاده از ظرفیت‌های آشپزی ایرانی را مورد توجه قرار دهد.

مسابقه «آشپزشو» با حضور دو خانواده برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان باید با استفاده از مواد غذایی در اختیارشان، برای چهار مهمان غذایی سالم، خوشمزه، اقتصادی و سریع آماده کنند.

در این مسابقه علاوه بر طعم و کیفیت غذا، انتخاب مواد اولیه، سرعت عمل و همکاری اعضای خانواده در آماده‌سازی و پذیرایی نیز در امتیازدهی مورد توجه قرار می‌گیرد.

«آشپزشو» با هدف ترویج پخت غذای سالم، ارزان و ایرانی، پنجشنبه و جمعه‌ها ساعت ۱۱ به تهیه‌کنندگی آزاده شاهرخ‌مهر و اجرای آرمان غفاریان از رادیو صبا پخش می‌شود.

همچنین فیلم سینمایی «تنگنا» به کارگردانی علیرضا بذرافشان، امشب ساعت ۲۱ از قاب نمایش پخش خواهد شد.

در این فیلم، دو دوست پس از ۱۲ سال یکدیگر را پیدا می‌کنند، اما این‌بار در جریان یک سرقت با هم همراه می‌شوند.

شهاب حسینی، نیما رئیسی، جعفر دهقان، صدرالدین حجازی، رضا توکلی، غزاله نظر و سروش صحت از بازیگران این فیلم هستند.