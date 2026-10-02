وزارت خارجه یمن در بیانیه‌ای تاکید کرد که صنعا همواره برای دفاع از مقدسات اسلامی فداکاری کرده و این نظام عربستان است که خطری برای این مقدسات به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از خبرگزاری رسمی یمن (سبأ)، وزارت خارجه یمن در این بیانیه تصریح کرد که نظام عربستان به تکرار روایت دروغ و اهانت آمیز خود نسبت به مقدسات اسلامی ادامه می‌دهد و از قداست و حرمت این اماکن سوء استفاده می‌کند.

این وزارتخانه در ادامه تاکید کرد که یمن همواره برای دفاع از مقدسات اسلامی فداکاری کرده است و نظام عربستان در جایگاهی نیست که بخواهد در این باره به یمن تهمت بزند.

صنعا در این بیانیه افزود: اتهام حمله یمن به مقدسات اسلامی در عربستان، نتیجه دیدار محرمانه نمایندگان نظام سعودی با صهیونیست‌ها در یکی از کشور‌های همسایه است.

وزارت خارجه یمن اضافه کرد: نظام عربستان شایستگی اداره حرمین شریفین و دیگر مقدسات اسلامی را ندارد و تبدیل این اماکن مقدس به طرح‌های سرمایه گذاری این رژیم جنایتکار، اهانت بزرگی به مقدسات اسلامی است.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن پیش‌تر در اظهاراتی گفت که عربستان در یک اقدام بی‌سابقه عاجزانه که نشان دهنده ناتوانی و شکست این نظام جنایتکار است، با متهم کردن یمن به هدف قرار دادن شهر مدینه منوره، دروغ‌های آشکار و ساختگی خود را تکرار کرد.

«مهدی المشاط» افزود: ما نظام سعودی را بطور کامل، مسئول هرگونه حمله به مکه، زائران مسجد الحرام و مدینه منوره و مسجد النبی و تلاش برای نسبت دادن این جنایت به مردم مسلمان یمن می‌دانیم.

وی افزود: مردم مسلمان یمن در دفاع از مسجد الاقصی نبرد گسترده‌ای را علیه بزرگترین قدرت‌های نظامی آمریکا، انگلیس و رژیم غاصب اسرائیل انجام داده‌اند و کاملا" آماده دفاع از مکه، مسجد الحرام، مدینه و مسجد النبی با تمام وسایل ممکن هستند.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن اشاره کرد که تکرار همان دروغ‌های نظام سعودی که دیگر کسی را فریب نمی‌دهد، تلاشی مذبوحانه برای منحرف کردن افکار عمومی مسلمانان است که پیش از این، ماهیت حقیقی دشمنی نظام آل سعود با اماکن مقدس و نقض حرمت این اماکن را دریافته‌اند.

وی از همه ملت‌های امت اسلامی خواست که فریب دروغ‌های نظام عربستان سعودی را که سرزمین حرمین شریفین را به مکانی برای سرگرمی، میزبانی از رقاصان و گشودن در‌های بی‌حیایی تحت پوشش اوقات فراغت تبدیل کرده است، نخورند.

المشاط اشاره کرد که نظام سعودی اولین کسی بود که با ورود نیرو‌های نظامی خود به مکه و اشغال آن در یک قرن پیش، مرتکب جنایت علیه مسجد الحرام، اماکن مقدس اسلامی و کاروان‌های حج شد.

وی از نظام سعودی به عنوان بزرگترین متجاوز به مکه مکرمه و مدینه منوره نام برد و افزود: نظام سعودی مساجد و قبور صحابه پیامبر را ویران و تخریب کرد، علاوه بر این، خانه پیامبر اکرم (ص) و خانه‌ام المؤمنین، خدیجه (س) را نیز ویران کرد.