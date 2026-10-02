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نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر بازار منطقه اوراسیا، سهم فعلی ایران از این بازار عظیم را ناچیز دانست و تأکید کرد: بهرهگیری از فرصت موافقتنامه تجارت آزاد نیازمند رفع خلأ اطلاعات تجاری، تساهل دستگاههای نظارتی و بانکی و حرکت به سمت سرمایهگذاری مشترک است.
قدیر قیافه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با تاکید بر بازار ۲۸۵ میلیارد دلاری اوراسیا پیش روی ایران گفت : با اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ضرورت بازنگری در راهبردهای تجاری و ورود هدفمند بخش خصوصی به این بازار بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
غفلت تاریخی از بازارهای شرق و اوراسیا
وی افزود: بررسی شاخصهای اقتصادی کشورهای حوزه اوراسیا نشاندهنده یک بازار چندصدمیلیارد دلاری است، اما ایران از زمان فروپاشی شوروی سابق نتوانسته سهم مناسبی از این کیک اقتصادی به دست آورد. دلیل اصلی این عقبماندگی، تمرکز بیش از حد تجارت خارجی کشور بر غرب و بیتوجهی به ظرفیتهای گسترده شرق، بهویژه در بخش انرژی، معادن و کالاهای اساسی بوده است.
نایب رئیس اتاق ایران ادامه داد: بهعنوان نمونه، در حالی که حجم واردات کشور روسیه در برخی سالها به بیش از ۲۸۵ میلیارد دلار رسیده، بالاترین رکورد تبادلات تجاری ایران با این کشور تنها حدود ۴.۵ میلیارد دلار بوده که نشاندهنده یک فرصت عظیم از دسترفته است.
خلأ بانک اطلاعاتی منسجم؛ مانع اصلی جهش تجاری
قیافه اظهار داشت : امضای موافقتنامه تجارت آزاد شرایط استثنایی و بیبدیلی برای اقتصاد کشور فراهم کرده است تا در شرایط فشارهای اقتصادی و تحریمها، جریان تأمین کالا و ارزآوری تقویت شود. با این حال، بزرگترین چالش فعلی در تعامل با اوراسیا، «خلأ اطلاعاتی و فقدان بانک دادههای منسجم و قابل اتکا» از ظرفیتهای متقابل است؛ موضوعی که باعث شده نه پتانسیلهای داخلی بهدرستی معرفی شوند و نه فرصتهای بازار هدف شناسایی و به فعالان اقتصادی منتقل گردد.
ضرورت همراهی بانک مرکزی و رویکرد تسهیلگرانه دستگاههای نظارتی
وی افزود: برای مانور بهتر بخش خصوصی و ورود موفق شرکتها به بازار اوراسیا، دولت، بانک مرکزی و نهادهای نظارتی باید با نگاه تساهل و تسهیلگری با بنگاههای اقتصادی رفتار کنند. شرایط ویژه کشور ایجاب میکند فضا برای کنشگری فعالان اقتصادی بازتر شود تا بتوانند ابتکار عمل را در بازارهای هدف به دست بگیرند.
صنایع پیشران و اهمیت سرمایهگذاری متقابل
نایب رئیس اتاق ایران گفت : ایران در حوزههایی مانند تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع با فناوری پیشرفته (هایتک) و دارو و تجهیزات پزشکی دارای مزیت رقابتی و پتانسیل بالای صادراتی است. با این حال، توسعه صادرات بدون «سرمایهگذاری خارجی در کشورهای هدف و اجرای پروژههای مشترک» پایدار نخواهد بود.
وی در پایان تاکید کرد: فتح بازار اوراسیا یک فرایند تدریجی و نیازمند شکیبایی، راهبرد دقیق و پیگیری مداوم است که در صورت تحقق، جایگاه تجاری کشور را بهگونهای ارتقا میدهد که تحریمپذیری اقتصاد ایران به حداقل خواهد رسید.
پاویون ج.ا. ایران در نمایشگاه بینالمللی تجارت و همکاریهای اقتصادی ایران و اوراسیا از ۸ تا ۱۰ مهرماه در مرکز نمایشگاهی مینسک بلاروس برگزار و شرکتهای ایرانی ظرفیتهای صادراتی و توانمندیهای خود را در این رویداد معرفی میکنند.