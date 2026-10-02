سه دانش‌آموز پژوهشگر شهرستان بوکان در رقابت‌های تخصصی جشنواره پژوهش‌سرا‌های سراسر کشور، در محور نجوم، عنوان برتر کشوری را از آنِ خود کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سه دانش‌آموز پژوهشگر شهرستان بوکان در رقابت‌های تخصصی جشنواره پژوهش‌سرا‌های سراسر کشور، در محور نجوم، عنوان برتر کشوری را از آنِ خود کردند و در جمع برگزیدگان این رقابت علمی قرار گرفتند.

بریار نجاری، پارسا آرزومند و آروین رستمی، دانش‌آموزان عضو انجمن نجوم FBAS پژوهش‌سرای ابوریحان بیرونی و دبیرستان فرهیختگان بوکان، با ارائه دستاورد‌های پژوهشی خود در جشنواره کشوری پژوهش‌سرا‌های دانش‌آموزی، عنوان برتر محور تخصصی نجوم را از آنِ خود کردند.

این موفقیت، نمادی از پویایی فعالیت‌های پژوهش‌محور در مدارس و تجلی توانمندی علمی نسل نوجوان است. حضور هوشمندانه این دانش‌آموزان در عرصه‌های ملی، گواهی بر ظرفیت‌های آموزشی پژوهش‌سرا‌های استان آذربایجان‌غربی در شناسایی و پرورش استعداد‌های علمی و ایجاد بستری برای شکوفایی خلاقیت‌های دانش‌آموزی است؛ دستاوردی که تداوم مسیر پژوهش و نوآوری را در نظام تعلیم و تربیت این منطقه نوید می‌دهد.