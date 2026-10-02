سازمان غذا و دارو اسامی تعدادی از محصولات مراقبت از مو را که فاقد مجوز‌های قانونی و تأییدیه‌های لازم هستند، اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در بررسی‌های نظارتی انجام‌شده، تعدادی از شامپوها، ماسک‌ها، کرم‌ها، روغن‌ها و سرم‌های مو و محصولات ماساژ سر فاقد مجوز‌های قانونی شناسایی شده‌اند.

بر اساس این گزارش محصولات شامپو فاقد مجوز شامل ،Loreal، Moluoge Oil، SUKIN (Deep Cleanse Shampoo)، DISAAR (Black Hair Shampoo / A Wash Black Shampoo) و شامپو AKSENTIDO پس از ارائه مدارک و مستندات موردنیاز و بررسی آنها، از فهرست محصولات فاقد مجوز‌های قانونی و تأییدیه‌های ایمنی خارج شده است.

ماسک و کرم مو با نام تجاری Pantene ،Moluoge Oil، ECHOSLINE (Ki-Power Veg Mask) ،RESTOREX (Hair Mask) فاقد مجوز اعلام شده‌اند.

روغن و سرم مو با نام تجاری Pantene، Loreal، ARMAME (Keratin Argan Serum)،ENZO (Hair Serum)، LOSSOFF (Magic Complex) فاقد مجوز اعلام شده‌اند.

و در آخر روغن و سرم ماساژ سر Max Lady (بادام، شترمرغ، جینسینگ) فاقد مجوز اعلام شد.

سازمان غذا و دارو از شهروندان خواست از خرید و مصرف فرآورده‌های فاقد مجوز خودداری کرده و در صورت مشاهده این اقلام در سطح عرضه، موضوع را از طریق سامانه‌های نظارتی سازمان غذا و دارو یا معاونت‌های غذا و دارو گزارش کنند.

پایش و نظارت بر فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی در سطح عرضه به‌صورت مستمر انجام می‌شود