وزیر آموزش و پرورش، بر نقش محوری تربیت‌بدنی و سلامت در کیفیت‌بخشی به نظام تعلیم و تربیت تاکید کرد.

تربیت بدنی و سلامت، از ارکان اساسی کیفیت بخشی به آموزش و پرورش

تربیت بدنی و سلامت، از ارکان اساسی کیفیت بخشی به آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ علیرضا کاظمی در جمع معاونان تربیت بدنی و سلامت ادارات کل آموزش و پرورش استان های کشور در خراسان رضوی گفت: اگر به دنبال آموزش اثربخش هستیم، باید نشاط، آمادگی جسمانی و سلامت دانش‌آموزان را به‌عنوان پیش‌نیاز یادگیری جدی بگیریم و فعالیت‌های تربیت‌بدنی و سلامت را به متن زندگی روزمره مدارس بازگردانیم .

وی با تبریک آغاز سال تحصیلی و قدردانی از تلاش های مجموعه تربیت بدنی و سلامت افزود : دوره های آموزشی، فرصتی برای همفکری ، چاره اندیشی و برنامه ریزی در آغاز سال تحصیلی است و انتظار می رود خروجی این نشست ها به برنامه های موثر و قابل اجرا در مدارس تبدیل شود .

وزیر آموزش و پرورش ، تربیت بدنی و سلامت را از ارکان اساسی کیفیت بخشی به آموزش و پرورش دانست و گفت : برای ایجاد نشاط ، پویایی و افزایش آمادگی دانش آموزان برای یادگیری ، باید تربیت بدنی را جدی گرفت به ویژه آنکه کاهش تحرک کودکان و نوجوانان ضرورت تقویت برنامه های تربیت بدنی در مدارس را بیش از گذشته نمایان کرده است .

ضرورت بازگشت تربیت بدنی به متن مدرسه

کاظمی با اشاره به ضرورت افزایش پوشش فعالیت های تربیت بدنی وسلامت گفت : یکی از چالش های سال های گذشته ، فاصله گرفتن بخشی از فعالیت های تربیتی از فضای مدرسه بوده است در حالیکه با خروج این فعالیت ها از مدرسه بخش قابل توجهی از دانش آموزان از آنها بهره مند نمی شوند .

وی تاکید کرد : تربیت بدنی و سلامت باید به بخش جدایی ناپذیر زندگی روزمره مدرسه تبدیل شود و پوشش این فعالیت ها در میان دانش آموزان افزایش یابد .

وزیر آموزش و پرورش همچمین سلامت دانش آموزان را یکی از شاخص های مهم کیفیت زندگی در مدرسه دانست و افزود: نمی توان انتظار آموزش اثر بخش داشت بدون آنکه شرایط اولیه سلامت بهداشت دانش آموزان تامین شده باشد . مشکلات مرتبط با بهداشت ، دهان و دندان ، بینایی ، شنوایی و سایر ابعاد سلامت می تواند مستقیما بر کیفیت یادگیری دانش آموزان اثر بگذارد.

نقش مدارس در طراحی رویدادهای ورزشی و تربیتی

کاظمی با اشاره به تحولات برنامه درسی بر تثبیت تربیت بدنی و سلامت در زیست بوم جدید برنامه درسی تاکید کرد و گفت : این دو حوزه باید علاوه بر تولید محتوای مورد نیاز ، در طراحی رویدادها و موففیت های تربیت بدنی نیز نقش موثری داشته باشند .

وی افزود : در طراحی جدید برنامه درسی ، بخشی از زمان آموزشی به رویدادهای تربیتی اختصاص یافته است و این رویداد در برنامه درسی و کارنامه دانش آموزان نیز مورد توجه قرار می گیرند .

وزیر آموزش و پرورش گفت : طراحی برنامه های تربیت بدنی نباید صرفا از مرکز انجام شود بلکه مدیر مدرسه و معلم تربیت بدنی باید متناسب با ظرفیت ها و شرایط هر مدرسه ، رویدادهای ورزشی و تربیتی را طراحی و اجرا کنند و در حوزه سلامت نیز برنامه بهداشت مدرسه باید با نقش آفرینی مربی بهداشت دنبال شود .

کاظمی با تاکید بر اینکه تربیت بدنی نباید به تربیت گلخانه ای محدود شود افزود : تربیت بدنی باید در متن زندگی دانش آموزان و مدسه جریان داشته باشد و زمنیه حضور ، تحرکت ، نشاط و تجربه های واقعی ورزشی برای همه دانش آموزان فراهم شود .

۳۴ استخر استاندارد ساخته شد، ۱۳۴ استخر در دستور کار

وزیر آموزش و پرورش همچنین بر صیانت از فضاهای ورزشی این وزارتخانه تاکید کرد و گفت : ساخت و نگهداری فضاهای ورزشی از جمله استخرها و مجموعه های ورزشی نیازمند هزینه و مدیریت مستمر است و باید ساز و کار مشخصی برای نگهداری و بهره برداری صحیح از این اماکن طراحی شود .

وی افزود : اماکن ورزشی آموزش و پرورش در وهله نخست باید در خدمت دانش آموزان و ماموریت های تربیت بدنی قرار داشته باشد و از ظرفیت آنها به شکل هدفمند استفاده شود .

کاظمی گفت : در دو سال گذشته ۳۴ استخر استاندارد ساخته شد و ۱۳۴ استخر دیگر نیز در دستور کار قرار دارد که می تواند ظرفیت قابل توجهی برای توسعه ورزش دانش آموزان ایجاد کند.

تاکید بر حفظ نیروی متخصص تربیت بدنی و سلامت

وی همچنین بر ضرورت حفظ و تقویت سرمایه انسانی حوزه تربیت بدنی و سلامت تاکید کرد و گفت : نباید اجازه داد توازن نیروی انسانی در این دو حوزه به هم بخورد و سهم نیروهای متخصص تربیت بدنی و سلامت در ساختارهای اداری ، اجرایی و مدیریتی باید حفظ شود .

وزیر آموزش و پرورش ، تربیت بدنی را دارای ظرفیت هایی فراتر از سلامت جسمانی دانست و افزود : این حوزه می تواند در تقویت هویت ملی ، روحیه جمعی مسئولیت پذیری و تعلق به ایران اسلامی نقش آفرین باشد .

کاظمی تاکید کرد: هر بخش از آموزش و پرورش باید سهم ماموریت خود را در تقویت هویت ملی دانش آموزان مشخص کند و معاونت تربیت بدنی و سلامت نیز باید برنامه روشنی برای نقش آفرینی این حوزه در مناطق مدارس و میان دانش آموزان ارائه دهد .

وی مسیر حرکت تربیت بدنی و سلامت را در سه محور کیفیت بخشی ، توسعه عدالت و تقویت هویت ملی و دینی دانش آموزان عنوان کرد و اجرای جدی و عملیاتی برنامه های این حوزه را در مدارس خواستار شد.