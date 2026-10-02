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آموزشوپرورش منطقه کشاورز آذربایجانغربی موفق به کسب مقام سوم کشوری در نخستین رویداد ملی «همیشه معلم» شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، تولید محتوای فرهنگی ـ رسانهای با محوریت روایت مستند و مستدل از دانشآموزان شهید میناب، در نخستین رویداد ملی فرهنگی ـ تبیینی «همیشه معلم» جایگاه سوم کشور را برای آموزشوپرورش منطقه کشاورز آذربایجانغربی به همراه داشت.
در این اثر، زندگی، نقش و آرمانهای دانشآموزان شهید میناب با رویکردی مستند و مبتنی بر روایتگری فرهنگی به تصویر کشیده شد و ابعاد اجتماعی و ارزشی این موضوع در قالب یک تولید رسانهای مورد توجه قرار گرفت.
محورهای کنشگری، تبیین و روشنگری مسائل و چالشهای جامعه نیز در شکلگیری این اثر مورد توجه قرار گرفت و ظرفیت دانشآموزان آذربایجانغربی در تولید محتوای فرهنگی و رسانهای با رویکرد اجتماعی و مسئلهمحور به نمایش درآمد.
نخستین رویداد ملی فرهنگی ـ تبیینی «همیشه معلم» با تمرکز بر تولیدات فرهنگی و رسانهای برگزار شد و اثر آموزشوپرورش منطقه کشاورز آذربایجانغربی در میان آثار ارائهشده، رتبه سوم کشوری را کسب نمود.