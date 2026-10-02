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رئیس مرکز بهداشت شهرستان بهارستان از فعالیت ۳۵ تیم سلامت در قالب طرح پزشک خانواده خبر داد و اعلام کرد: بهارستان بهعنوان منطقه پایلوت دانشگاه علوم پزشکی ایران، اجرای این طرح را از اول مرداد ۱۴۰۵ آغاز کرده است.
جواد گلشنیاصل با اشاره به نیاز شهرستان به ۱۷۰ تیم سلامت برای پوشش کامل جمعیت افزود: پیشبینی میشود تا پایان مهرماه، ۳۵ تیم دیگر نیز به مجموعه فعال بخش دولتی اضافه شوند و شمار تیمها به ۷۰ تیم برسد.
وی هدف از اجرای این طرح را توسعه خدمات پیشگیرانه، تسهیل دسترسی مردم به خدمات سلامت، کاهش هزینههای درمان و تقویت نظام ارجاع عنوان کرد.