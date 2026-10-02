تیم دو نفره پدل مردان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا از رسیدن به مرحله نهایی بازماند و برای کسب نشان برنز به میدان خواهد رفت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم دو نفره پدل مردان ایران با ترکیب فرساد شاهی و امیرمحمد جمشیدی در مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا مقابل تیم مالزی با ترکیب چین چانگ و آیدان یونس با نتیجه ۲ به یک شکست خورد.

ایران در ست نخست با نتیجه ۶ بر ۱ به برتری رسید، اما مالزی در ست دوم ۶ بر ۴ پیروز شد و در ست سوم نیز با نتیجه ۶ بر ۱ به برتری رسید تا در مجموع ۲ بر یک پیروز شود.

نمایندگان ایران با این شکست از رسیدن به فینال بازماندند و حالا برای کسب مدال برنز بازی‌های آسیایی ناگویا به میدان خواهند رفت.