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پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دفاع مقدس، دارای ابعاد راهبردی است و پیام صرفاً یک بیانیه سیاسی نیست، بلکه در مدیریت افکار عمومی و مقابله با محاسبات دشمن اهمیت دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امام جمعه خرمشهر در خطبههای نماز جمعه این هفته خرمشهر با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دفاع مقدس، آن را دارای ابعاد راهبردی دانست و گفت: این پیام صرفاً یک بیانیه سیاسی نیست، بلکه در مدیریت افکار عمومی و مقابله با محاسبات دشمن اهمیت دارد.
وی همچنین با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به اجلاس سراسری نماز، بر اهمیت اقامه نماز در جامعه تأکید کرد و افزود: نماز پشتوانه جهاد، پیروزی و مقاومت ملت ایران است و اهتمام به نماز از ویژگیهای مشترک شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس بوده است.
حجتالاسلام عادلپور همچنین خروج نیروهای آمریکایی از عراق را پیروزی ملت عراق و جبهه مقاومت و شکستی راهبردی برای آمریکا توصیف کرد و گفت: این خروج نتیجه ایستادگی مردم و مقاومت اسلامی عراق است و میتواند آغاز پایان حضور آمریکا در منطقه باشد.
وی در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به تحولات منطقه و رایزنیهای برخی کشورهای منطقه با آمریکا و رژیم صهیونیستی، نسبت به هرگونه اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران هشدار داد و گفت: هرگونه تحرک علیه ایران با پاسخ متناسب و قاطع مواجه خواهد شد.
امام جمعه خرمشهر با اشاره به افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات در این شهرستان، خواستار تقویت نظارت مؤثر و منصفانه بر بازار شد و گفت: در شرایط جنگ اقتصادی، باید برای صیانت از معیشت مردم، قرارگاه جنگ اقتصادی و معیشتی در استان و شهرستانها تشکیل شود.
حجتالاسلام عادلپور در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر بازار، افزود: قیمت بسیاری از کالاها و خدمات در خرمشهر از دیگر شهرها بیشتر است و این موضوع برای مردم سؤالبرانگیز است که چرا با وجود قرار داشتن شهرستان در منطقه آزاد، چنین اختلاف قیمتی وجود دارد.
وی افزود: مطالبه مردم، نظارت دقیق و مؤثر بر بازار و جلوگیری از گرانفروشی و سوءاستفاده است.
امام جمعه خرمشهر با بیان اینکه دشمن همه عرصهها را به میدان جنگ تبدیل کرده است، اظهار کرد: امروز بازار و معیشت مردم نیز میدان جنگ دشمن است و باید برای دفاع از معیشت مردم، رویکردی متناسب با شرایط جنگی اتخاذ شود.
حجتالاسلام عادلپور تصریح کرد: نظارت مؤثر و منصفانه بر بازار نیازمند اقدام قرارگاهی است، نه صرفاً اقدامات وزارتخانهای و باید قرارگاه جنگ اقتصادی و جنگ معیشتی در استان و تکتک شهرستانها ایجاد شود.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت نیروهای مردمی و بسیجی، خواستار استفاده از این ظرفیت برای کمک به نظارت بر بازار کالا و خدمات شد.
امام جمعه خرمشهر همچنین با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، از تلاشهای شبانهروزی نیروهای فراجا در تأمین امنیت و برقراری نظم قدردانی و یاد و خاطره شهدای این نیرو را گرامی داشت.