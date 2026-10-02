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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان از اجرای بیستوهشتمین رزمایش سراسری طرح مهتاب در محدوده مدیریت توزیع برق خرمآباد ۲ و شناسایی و جمعآوری ۱۵۹ مورد برق غیر مجاز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، جمشیدی اظهار کرد: بیستوهشتمین رزمایش سراسری طرح مهتاب روز گذشته ۹ مهرماه با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق، شناسایی و جمعآوری مصادیق استفاده غیر مجاز از شبکه و ارتقای بهرهوری شبکه توزیع، در محدوده مدیریت توزیع برق خرمآباد ۲ اجرا شد.
وی افزود: در این رزمایش، ۳۹ تیم عملیاتی در بخشهای جمعآوری برق غیر مجاز، تست و بازرسی، نصب و تعویض کنتور فعالیت داشتند که ۱۵۹ مورد برق غیر مجاز جمع آوری کردند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان افزود: همچنین ۱۲۸ متر کابل مربوط به مکانهای دارای برق غیر مجاز جمعآوری شد.
جمشیدی ادامه داد: در این رزمایش همچنین ۹ دستگاه ماینر غیر مجاز با هدف صیانت از شبکه برق و جلوگیری از مصرف غیر مجاز انرژی شناسایی و جمعآوری شد.
وی از نصب ۹۰ انشعاب جدید و ۶۴ انشعاب غیر دائم خبر داد و افزود: در راستای ارتقای دقت اندازهگیری و اصلاح تجهیزات شبکه، ۱۶ دستگاه شمارشگر نصب و ۶۸ دستگاه کنتور معیوب نیز تعویض شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان خاطرنشان کرد: در این عملیات همچنین ۴۰ مورد فیوز محدودکننده نصب و ۴۲ انشعاب کشاورزی، تست و بررسی شد.
وی با اشاره به بازرسی از اماکن مذهبی اظهار کرد: ۲۸ انشعاب مربوط به مساجد و اماکن مذهبی نیز در جریان این رزمایش بررسی شد.
جمشیدی اضافه کرد: در ادامه اقدامات انجامشده، ۵ انشعاب مربوط به دستفروشان و خودروهای سیار هم که به صورت غیر مجاز از شبکه برق استفاده میکردند، شناسایی و جمعآوری شد.
وی گفت: تست و بازرسی اماکن تجاری، چاههای کشاورزی، پاکسازی ورودیهای شهرها و محورهای روستایی و نصب فیوزهای محدودکننده از دیگر اقدامات انجامشده در بیستوهشتمین رزمایش سراسری طرح مهتاب بود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان در پایان تأکید کرد: اجرای مستمر طرح مهتاب نقش مؤثری در کاهش تلفات غیر فنی، شناسایی مصارف غیرمجاز، صیانت از تجهیزات و شبکه توزیع و افزایش پایداری شبکه برق دارد و این اقدامات با جدیت و برنامهریزی در سطح استان ادامه خواهد داشت.