

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت سهامی زراعی ایثارگران دشت خوشاب سربیشه با اشاره به روند مطلوب کشت و تولید این محصول گفت: با توجه به شرایط مناسب مزرعه و اقدامات انجام‌شده در فرآیند تولید، پیش‌بینی می‌شود عملکرد ذرت علوفه‌ای در واحد سطح نسبت به سال گذشته حدود ۱۵ درصد افزایش داشته باشد.

حیدری افزود: محصول برداشت‌شده پس از عملیات برداشت بسته‌بندی می شود تا ضمن حفظ کیفیت و قابلیت نگهداری، در طول سال برای تأمین علوفه مورد نیاز واحد‌های گاوداری در سربیشه و سایر نقاط استان مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین تأمین علوفه مورد نیاز واحد‌های دامداری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولیدی منطقه را از اهداف اجرای این طرح عنوان کرد و بر تداوم برنامه‌های تولیدی شرکت در راستای حمایت از بخش دام و کشاورزی استان تأکید کرد.