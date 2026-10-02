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برداشت محصول ذرت علوفهای از ۱۲ هکتار مزارع شرکت سهامی زراعی ایثارگران دشت خوشاب شهرستان سربیشه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت سهامی زراعی ایثارگران دشت خوشاب سربیشه با اشاره به روند مطلوب کشت و تولید این محصول گفت: با توجه به شرایط مناسب مزرعه و اقدامات انجامشده در فرآیند تولید، پیشبینی میشود عملکرد ذرت علوفهای در واحد سطح نسبت به سال گذشته حدود ۱۵ درصد افزایش داشته باشد.
حیدری افزود: محصول برداشتشده پس از عملیات برداشت بستهبندی می شود تا ضمن حفظ کیفیت و قابلیت نگهداری، در طول سال برای تأمین علوفه مورد نیاز واحدهای گاوداری در سربیشه و سایر نقاط استان مورد استفاده قرار گیرد.
وی همچنین تأمین علوفه مورد نیاز واحدهای دامداری و بهرهگیری از ظرفیتهای تولیدی منطقه را از اهداف اجرای این طرح عنوان کرد و بر تداوم برنامههای تولیدی شرکت در راستای حمایت از بخش دام و کشاورزی استان تأکید کرد.