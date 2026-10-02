صبح امروز یک دستگاه تریلی به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی و باز ماندن جک کمپرسی، به شدت با پل عابر پیاده در محدوده باغکمش پردیس در محور قدیم جاجرود برخورد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جانشین پلیس راه ویژه شرق استان تهران اظهار داشت: این حادثه ساعت ۶ صبح رخ داد. این سانحه تلفات جانی نداشت، اما راننده تریلی مصدوم و به مرکز درمانی منتقل شد.

وی افزود: به دلیل برخورد شدید، خسارات جدی به سازه پل وارد شده و مسیر برای ساعاتی با ترافیک سنگین روبرو بود که با حضور عوامل امدادی و پلیس راه، این مسیر در حال بازگشایی است.