به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دانش‌آموز دبیرستان شهدای گمنام شهرستان چایپاره با غلبه بر رقبای خود در مسابقات جهانی تکواندو در ترکیه، مدال طلای این رقابت‌ها را از آن خود کرد و پرچم ایران را بر فراز سکوی قهرمانی به اهتزاز درآورد.

نسرین علیزاده در این رقابت‌ها با پیروزی برابر حریفان بین‌المللی، خود را به مبارزه نهایی رساند و با غلبه بر آخرین رقیب، عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را به دست آورد.

این قهرمانی، افتخاری ارزشمند برای ورزش دانش‌آموزی استان در عرصه بین‌المللی رقم زد و نام این دانش‌آموز و نام آذربایجان‌غربی را در روایت طلایی تکواندوی جهان نشاند.