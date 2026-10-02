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ششمین پویش سراسری «خرید امن» با شعار «قبل از پرداخت، بررسی کن» از دهم تا هفدهم مهرماه در کشور اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرپرست پلیس فتا استان از اجرای ششمین پویش سراسری «خرید امن» با شعار «قبل از پرداخت، بررسی کن» از دهم تا هفدهم مهرماه همزمان با هفته انتظامی در سراسر کشور خبر داد.
سرهنگ کارآگاه احمد امینی گفت: افزایش استفاده شهروندان از بسترهای اینترنتی برای خرید کالا و خدمات، در کنار مزایای آن، زمینه سوءاستفاده مجرمان سایبری را نیز فراهم کرده است و آگاهی و دقت کاربران میتواند در پیشگیری از کلاهبرداریهای اینترنتی مؤثر باشد.
وی افزود: این پویش با هدف افزایش آگاهی عمومی درباره شیوههای کلاهبرداری در معاملات و خریدهای اینترنتی و ترویج رفتارهای صحیح و ایمن در فضای مجازی برگزار میشود.
سرپرست پلیس فتا مازندران گفت: شهروندان پیش از هرگونه خرید اینترنتی باید اعتبار فروشگاه یا صفحه فروشنده، سابقه فعالیت، اطلاعات تماس و مشخصات ارائهشده را بررسی و از صحت اطلاعات اطمینان حاصل کنند.
سرهنگ امینی افزود: قیمتهای بسیار پایین و غیرمنطقی، اصرار فروشنده برای پرداخت فوری، درخواست واریز وجه به حسابهای شخصی، دریافت بیعانه پیش از مشاهده و احراز صحت کالا و ارسال لینکهای ناشناس برای پرداخت، از جمله مواردی است که باید حساسیت خریداران را افزایش دهد.
وی تأکید کرد: کاربران برای پرداختهای اینترنتی باید از درگاههای معتبر استفاده کنند و پیش از وارد کردن اطلاعات بانکی، نشانی درگاه پرداخت را به دقت بررسی کنند.
سرپرست پلیس فتا مازندران همچنین از شهروندان خواست از کلیک روی لینکهای ناشناس و مشکوک که ممکن است به صفحات جعلی یا آلوده منتهی شوند، خودداری کنند.
سرهنگ امینی به فروشندگان اینترنتی نیز توصیه کرد تا زمان اطمینان از واریز قطعی وجه به حساب، صرفاً به رسیدهای ارسالی یا تصاویر رسید بانکی اعتماد نکنند و تحویل کالا را بر اساس موجودی واقعی حساب انجام دهند.
وی از برگزاری مسابقه کتابخوانی با محوریت امنیت خریدهای اینترنتی همزمان با این پویش خبر داد و گفت: علاقهمندان میتوانند برای مطالعه منابع و شرکت در مسابقه به پایگاه اینترنتی cyberban.ir مراجعه کنند.
سرپرست پلیس فتا مازندران افزود: رعایت چند نکته ساده امنیتی پیش از پرداخت وجه میتواند از بسیاری از خسارتهای مالی و سوءاستفادههای سایبری جلوگیری کند.
وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مواجهه با موارد مشکوک یا وقوع کلاهبرداری اینترنتی، موضوع را در کوتاهترین زمان از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ با پلیس فتا در میان بگذارند.