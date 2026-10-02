۲۱۵ اُمین شبِ خروش مردم کهگیلویه و بویراحمد با فریاد‌های مرگ بر اسرائیل و تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب رقم خورد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مردم ولایت‌مدار و بصیر استان پنجشنبه نهم مهرماه ۱۴۰۵، برای دویست و پانزدهمین شب متوالی، با حضور در خیابان جمهوری اسلامی یاسوج، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات دیار آریوبرزن در دفاع از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی افزودند.

این اجتماع پرشور که با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های امام شهید و بیعت دوباره با رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد، بار دیگر وحدت و ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی را به نمایش گذاشت.

مردان و زنان مومن و انقلابی یاسوج و دیگر مناطق استان در دویست و پانزدهمین شب از سلسله اجتماعات شبانه خود، با سردادن فریاد‌های کوبنده «الله‌اکبر»، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، انزجار قلبی خود را از جنایات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و حامیان غربی‌اش در منطقه خاورمیانه ابراز داشتند.

حاضران در این تجمع که با هدف حمایت قاطع از نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و جبهه سرافراز مقاومت برگزار شد، تأکید کردند که تا آخرین نفس و تا زمان محو غده سرطانی اسرائیل از صفحه روزگار، بر سر عهد و پیمان خود با خون شهدای گرانقدر ایستاده‌اند.

پخش نوای حماسی و طنین‌انداز شدن شعار‌های ضد استکباری در فضای شهر، جلوه‌ای از غیرت دینی و ملی مردم این دیار بود که با گذشت بیش از ۲۰۰ شب، نه‌تنها از حرارت آن کاسته نشده، بلکه با رویش‌های جدید، عمیق‌تر و پرشورتر از گذشته تداوم دارد.