بیش از ۱۶ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال‌زایی جز یک ماده ۹۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۵ در بین ۱۲ دستگاه خوزستان توزیع شده است و دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل باید از فرصت موجود برای جذب حداکثری منابع استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان از توزیع بیش از ۱۶ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال‌زایی جز یک ماده ۹۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۵ در بین ۱۲ دستگاه استان خبر داد و گفت: دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل باید از فرصت موجود برای جذب حداکثری منابع استفاده کنند.

مجتبی ظفری‌پور اظهار کرد: براساس ابلاغیه بانک مرکزی، بخشی از پرونده‌های ثبت‌نامی در سامانه‌های مربوط به تسهیلات سال گذشته که به دلیل پایان مهلت قانونی موفق به دریافت تسهیلات نشده بودند، برای بررسی مجدد و پرداخت به منابع سال جاری منتقل شدند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: برخی بانک‌ها نیز پرداخت تسهیلات پرونده‌های تکمیل‌شده سال گذشته را که به دلیل پایان مهلت قانونی امکان پرداخت نداشتند، در سال جاری انجام داده‌اند که لازم است این موارد در زمان معرفی طرح‌های جدید به بانک‌ها مورد توجه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

ظفری‌پور تاکید کرد: دستگاه‌های متولی باید با لحاظ کردن پرونده‌های موجود در بانک‌ها و طرح‌هایی که در حال پرداخت هستند، از معرفی طرح بیش از سقف اعتباری بانک‌ها خودداری کنند تا ضمن جلوگیری از ایجاد توقع نزد متقاضیان، فرآیند پرداخت تسهیلات و عملکرد بانک‌ها نیز با مشکل مواجه نشود.

وی همچنین از توزیع بانکی منابع میان ۱۸ بانک عامل خبر داد و افزود: با وجود مشکلات سال‌های گذشته در زمینه عملکرد بانک رسالت، امسال نیز ۴۶۳ میلیارد ریال از سهم منابع استان به این بانک اختصاص یافته است.

ظفری پور گفت: براساس گزارش دریافت‌شده از بانک‌های عامل، منابع به بانک‌ها ابلاغ شده و آنها آمادگی پرداخت تسهیلات را اعلام کرده‌اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با اشاره به آخرین وضعیت معرفی طرح‌ها به بانک‌ها اظهار کرد: تاکنون ۲ هزار و ۹۵۱ طرح از سوی دستگاه‌های متولی از طریق سامانه «تک» به بانک‌های عامل معرفی شده که ارزش تسهیلات این طرح‌ها حدود پنج هزار و ۱۳۴ میلیارد ریال است.

ظفری‌پور با اشاره به شرایط موجود کشور و ضرورت استفاده از فرصت زمانی پیش‌رو گفت: با توجه به شرایط خاص کشور و مشکلاتی که ممکن است در ماه‌های آینده در نظام بانکی یا اداری ایجاد شود، باید از فرصت موجود استفاده و برای جذب حداکثری و حتی کامل اعتبارات اشتغال‌زایی استان تلاش کرد.

وی ادامه داد: عملکرد سال گذشته نشان می‌دهد خوزستان در مجموع ۶۶.۸ درصد از اعتبار ابلاغی را جذب کرده، در حالی که میزان معرفی طرح‌ها به بانک‌ها ۹۶.۸ درصد بوده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با تاکید بر ضرورت اهتمام بیشتر دستگاه‌های اجرایی در سال جاری افزود: دستگاه‌های متولی باید فرآیند شناسایی و معرفی متقاضیان را با سرعت بیشتری انجام دهند تا منابع ابلاغی استان به طور کامل جذب شود.

وی با اشاره به عملکرد دستگاه‌های مختلف در سال گذشته افزود: در سال گذشته هشت دستگاه توانستند ۱۰۰ درصد تسهیلات طرح‌های معرفی‌شده خود را دریافت کنند، اما در برخی دستگاه‌ها همچنان فاصله قابل توجهی میان اعتبار ابلاغی و میزان طرح‌های معرفی‌شده وجود داشت.

وی خاطرنشان کرد: برای تحقق کامل سهم استان در سال جاری، همکاری و هماهنگی نزدیک دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل ضروری است و باید با شناسایی به‌موقع متقاضیان، معرفی سریع طرح‌ها و جلوگیری از عودت پرونده‌ها، زمینه جذب کامل منابع اشتغال‌زایی فراهم شود.

میزان تعهد اشتغال خوزستان در سال جاری بیش از ۳۰ هزار شغل است.