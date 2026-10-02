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در ادامه برنامه میزهای خدمت نماز جمعه ارومیه، امروز مدیران کل کمیته امداد امام خمینی (ره) و اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی و شهردار منطقه چهار ارومیه به مسائل و مشکلات مردم رسیدگی می کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در ادامه برنامه میزهای خدمت نماز جمعه ارومیه، امروز مدیران کل کمیته امداد امام خمینی (ره) و اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی و شهردار منطقه چهار ارومیه به مسائل و مشکلات مردم رسیدگی می کنند.
این برنامه امروز جمعه ۱۰ مهر ماه از ساعت ۱۱ در غرفه میزهای خدمت مصلی امام خمینی (ره) ارومیه اجرا می شود.