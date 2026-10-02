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مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجانغربی با اعلام اینکه خدمات خودرویی بیشترین حجم شکایات صنفی شهروندان استان را به خود اختصاص داده است، از برخورد قاطع با گرانفروشی و تخلفات صنفی خبر داد و تاکید کرد که نظارتها بر این حوزه با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، حسین نجفزاده، با اشاره به اولویتهای نظارتی در بازار استان گفت: بررسی روند پروندههای تشکیل شده در تعزیرات حکومتی نشان میدهد که حوزه خدمات خودرویی، به دلیل گرانفروشی و تخلفات مرتبط، در صدر لیست شکایات مردمی قرار دارد.
او افزود: پس از خدمات خودرویی، بخشهای نصب کابینت، فروش مبلمان، خدمات تلفن همراه و همچنین نصب و راهاندازی آسانسور، بیشترین میزان نارضایتی و گزارشهای تخلف را در بین اصناف استان ثبت کردهاند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجانغربی با انتقاد از وضعیت موجود، تصریح کرد: بازرسان دستگاههای نظارتی و رؤسای اتحادیههای صنفی مکلفاند عملکرد واحدهای فعال در این بخشها را با دقت بیشتری زیر ذرهبین ببرند. هدف از این تشدید نظارتها، ضمن صیانت از حقوق مصرفکنندگان، تبیین سود متعارف برای واحدهای صنفی و جلوگیری از رفتارهای سودجویانه است.
به گفته نجفزاده، «گرانفروشی»، «درج نکردن قیمت» و «کمفروشی»، سه محور اصلی تخلفات شناسایی شده در بازار استان هستند.
این مقام مسئول به آمار پروندههای تشکیل شده در نیمه نخست سال اشاره کرد و گفت: در بخش نظارت بر کالا و خدمات، ۹ هزار و ۷۶۲ پرونده تشکیل شده که میانگین جریمه برای هر پرونده حدود ۸۰ میلیون ریال بوده است.
او همچنین با اشاره به پروندههای حساس دیگر افزود: در حوزه قاچاق کالا و ارز، ۳ هزار و ۴۷۹ پرونده با میانگین جریمه ۱۲ میلیارد ریال برای هر مورد، و در بخش بهداشت و درمان نیز ۶۰۱ پرونده با میانگین جریمه ۱۷۹ میلیون ریال تشکیل و رسیدگی شده است.
نجفزاده در پایان با بیان اینکه برخورد با متخلفان بدون اغماض صورت میگیرد، خاطرنشان کرد: به طور میانگین ماهانه بین ۲۵ تا ۳۰ واحد صنفی و مراکز مداخلهگر درمانی که مرتکب تخلفات گسترده شدهاند، در سطح استان مهروموم میشوند.
او در انتها با قدردانی از همراهی اصناف در شرایط اقتصادی فعلی، تأکید کرد که تلاش دستگاههای نظارتی بر حفظ ثبات بازار و جلوگیری از هرگونه فشار مضاعف بر مصرفکنندگان متمرکز است.