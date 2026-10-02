رئیس جمهور اسبق افغانستان، حامد کرزی، حملات هوایی پاکستان در کنر و هلمند را محکوم کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کابل، رئیس‌جمهور اسبق افغانستان حملات هوایی پاکستان را به مناطق مسکونی در ولایت‌های کنر و هلمند «تجاوز به حریم و نقض حاکمیت افغانستان» خواند و آن را به شدت محکوم کرد.

حامد کرزی در صفحه شخصی اش گفت: تهاجم نظامیان پاکستانی را تجاوز به حریم و نقض حاکمیت افغانستان دانسته و تاکید می‌کنم مردم افغانستان در برابر تجاوز خارجی، متحدانه از وطن شان دفاع می‌کنند.

او همچنین به سران پاکستان توصیه کرد: به جای فرافکنی و کشتار زنان و کودکان افغان، در رفتار‌های ستیزه‌جویانه و خصمانه شان بازبینی کنند و از ترویج افراط گرایی و نفاق افکنی دست بردارند.