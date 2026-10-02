خانواده کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان آمل به پاس همراهی و حمایت از کارکنان انتظامی تجلیل شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، خانواده کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان آمل به پاس همراهی، صبوری و حمایت از کارکنان انتظامی، همزمان با هفته گرامیداشت فراجا تجلیل شدند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران در این مراسم با تأکید بر نقش خانواده در پشتیبانی از مأموریت‌های پلیس گفت: خانواده‌ها پشتوانه آرامش و خدمت کارکنان انتظامی هستند.

حجت‌الاسلام سیداسماعیل حسینی مازندرانی افزود: مأموریت‌های پلیس از حساسیت و گستردگی بالایی برخوردار است و کارکنان انتظامی در حوزه‌های مختلف از تأمین نظم و امنیت عمومی تا مقابله با جرائم و آسیب‌های اجتماعی و ارائه خدمات به شهروندان فعالیت می‌کنند.

وی گفت: انجام مطلوب این مأموریت‌ها تنها به تجهیزات و توانمندی‌های حرفه‌ای محدود نمی‌شود و آرامش روانی، انگیزه، پشتوانه معنوی و حمایت خانواده نیز در کیفیت خدمت کارکنان نقش مهمی دارد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران، خانواده کارکنان انتظامی را بخشی از مجموعه پشتیبان مأموریت‌های پلیس دانست و افزود: همسران و فرزندان کارکنان با شرایط خاص شغلی آنان، از جمله مأموریت‌های شبانه، ساعات کاری نامنظم و دوری از خانواده در برخی مناسبت‌ها همراهی می‌کنند و این صبوری و حمایت شایسته قدردانی است.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی با اشاره به تغییر و تنوع مأموریت‌های پلیس در جامعه امروز گفت: در کنار اقتدار قانونی، مردم‌داری، اخلاق حرفه‌ای، صبر، سعه صدر، قانون‌مداری و ارتباط مناسب با شهروندان از الزامات خدمت انتظامی است.

جانشین فرمانده انتظامی مازندران نیز از برگزاری مراسم تجلیل و تکریم خانواده کارکنان انتظامی در ۲۲ شهر استان به مناسبت هفته گرامیداشت فراجا خبر داد.

سرهنگ صمد کارگر گفت: بسیاری از کارکنان انتظامی به دلیل شرایط شغلی و مأموریت‌های روزانه فرصت کافی برای حضور در کنار خانواده‌های خود ندارند و برگزاری این مراسم در قالب «ضیافت خانوادگی کارکنان فراجا» فرصتی برای قدردانی از خانواده‌ها و ایجاد فضای صمیمی و بانشاط میان آنان است.

وی افزود: این برنامه با هدف دورهمی خانواده کارکنان، افزایش صمیمیت و تقویت روحیه آنان در تمامی ۲۲ شهرستان مازندران در طول هفته گرامیداشت فراجا برگزار خواهد شد.

سرهنگ کلاگر اضافه کرد: نخستین مراسم ضیافت خانوادگی فراجا به همت فرماندهی انتظامی شهرستان آمل و با استقبال خانواده کارکنان فراجا در این شهرستان برگزار شد و به‌تدریج در دیگر شهر‌های استان نیز برگزار خواهد شد.

جانشین فرمانده انتظامی مازندران از همراهی و صبوری خانواده‌های کارکنان انتظامی در پشتیبانی از مأموریت‌های پلیس نیز قدردانی کرد و گفت: حمایت خانواده یکی از عوامل مهم در موفقیت نیرو‌های انتظامی و نظامی در برقراری امنیت است.

سرهنگ کلاگر افزود: صبر، تحمل، پشتیبانی، محبت و همراهی همسران نیرو‌های مسلح در انجام وظیفه حساس تأمین امنیت نقش بسزایی دارد.

وی گفت: خانواده نیرو‌های نظامی و انتظامی باید بدانند که تلاش و همراهی آنان در کنار مأموریت همسرانشان، به آرامش و امنیت جامعه کمک می‌کند.

جانشین فرمانده انتظامی مازندران همچنین بر نقش مادران خانواده نیرو‌های انتظامی و نظامی در تربیت فرزندان و آینده‌سازان کشور تأکید کرد و افزود: فرزندان نیرو‌های انتظامی نیز باید بدانند رفتار آنان مورد توجه جامعه است و اعتماد مردم به خانواده کارکنان انتظامی، مسئولیت آنان را در رعایت رفتار صحیح بیشتر می‌کند.