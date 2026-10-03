به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محمود تقی‌زاده، خیر مدرسه‌ساز، در این مراسم با قدردانی از مسئولان و خیران گفت: من متعلق به استان اصفهان هستم و خدا را شاکرم که از سال ۸۸ تاکنون توفیق ساخت مدارس را داشته‌ام و امسال پنجاهمین مدرسه در استان اصفهان به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: مدرسه ساخته‌شده از کیفیت مطلوبی برخوردار است و این نشان می‌دهد همچنان امید در کشور زنده است.

تقی‌زاده خطاب به دانش‌آموزان گفت: شما آینده کشور هستید؛ من نیز متعلق به خانواده‌ای هستم که دو شهید تقدیم کرده است.

وی با یادآوری فداکاری جوانان مرز‌های کشور در لارک و خارک، تأکید کرد: نباید جانفشانی رزمندگان و مادران شهدا فراموش شود.

تقی‌زاده افزود: افتتاح این مدرسه باعث شده مدرسه‌ای در انتهای این خیابان تک‌نوبته شود و در انتقال مفاهیمی مانند کیفیت آموزش، عدالت آموزشی و هویت میهنی به دانش‌آموزان نقش مؤثری ایفا کند.

مدرسه شهیدان محسن و مسعود تقی‌زاده شش‌کلاسه است و ظرفیت استاندارد آن حدود ۲۱۰ دانش‌آموز است، اما امروز میزبان ۲۸۴ دانش‌آموز است.

گزارشی از احمدرضا عظیمی خبرنگار صداوسیمای اصفهان