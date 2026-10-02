پخش زنده
امروز: -
استاندار آذربایجانغربی گفت: برگزاری باشکوه و شایسته آیین افتتاح بارگاه شمس تبریزی در خوی، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی آذربایجانغربی و خوی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر ضرورت برگزاری باشکوه و شایسته آیین افتتاح بارگاه شمس تبریزی در شهرستان خوی، گفت: این رویداد فرهنگی فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی آذربایجانغربی و خوی است.
رضا رحمانی در جلسه هماهنگی افتتاح بارگاه شمس تبریزی در خوی، با اشاره به جایگاه والای شمس تبریزی در فرهنگ و عرفان ایرانی، افزود: فضاسازی مراسم باید متناسب با شأن و جایگاه این شخصیت بزرگ فرهنگی طراحی شود و بتواند فضایی فاخر و اثرگذار برای حاضران و میهمانان فراهم کند.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به نحوه میزبانی و تشریفات مراسم، خاطرنشان کرد: هدایای ویژه میهمانان باید با طراحی شکیل و با بهرهگیری از محصولات شاخص استان و شهرستان خوی آماده شود.
استاندار آذربایجانغربی بر اهمیت برنامهریزی در بخش تبلیغات و استقبال از میهمانان نیز تأکید کرده و افزود: در میزبانی از میهمانان داخلی و بهویژه میهمانان خارجی، باید همه جزئیات از نحوه استقبال تا فضاسازی و تشریفات با دقت مورد توجه قرار گیرد.
رحمانی همچنین با بیان اینکه آیین افتتاح بارگاه شمس تبریزی تنها یک رویداد فرهنگی نیست، اضافه کرد: این مراسم فرصتی برای معرفی توانمندیها و ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی، گردشگری و تولیدی آذربایجانغربی و شهرستان خوی به شمار میرود.
وی در پایان با اعلام اینکه برگزاری باشکوه و حرفهای این مراسم، بازتابی از ظرفیتهای آذربایجانغربی و خوی خواهد بود، افزود: این آیین باید به گونهای برگزار شود که در شأن نام شمس تبریزی و موجب سربلندی استان و شهرستان خوی باشد.