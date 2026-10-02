به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، در مراسم پایانی کنگره که در گلزار شهدای میناب و با حضور خانواده‌های شهدا برگزار شد، دبیر اجرایی مجمع شاعران اهل بیت علیهم السلام گفت: نزدیک به ۵۰۰ شاعر، بیش از ۵۴۰ اثر به زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی و ترکی به دبیرخانه کنگره فرستادند.

حجت الاسلام محسن حنیفی افزود: ۲۰ اثر از کشور‌هایی مانند فلسطین، مراکش، عراق و پاکستان برای این کنگره فرستاده شد.

وی افزود: در اختتامیه این کنگره، پنجشنبه شب، ۶ شاعر شعر‌های خود را خواندند و ۱۰ اثر برگزیده معرفی شد.

حجت الاسلام حنیفی گفت: در پایان این کنگره از کتاب مداد و موشک نوشته شاعران شهرستان جهرم رونمایی شد.

بیشتر بخوانید؛ برگزاری شب شعر شهدای دبستان شجره طیبه در میناب

دبیر اجرایی مجمع شاعران اهل بیت علیهم السلام گفت: در این کتاب برای همه ۱۶۸ شهید دبستان شجره طیبه میناب یک رباعی سروده و نگاشته شده است.