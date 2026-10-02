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کنگره بین المللی شعر شجره طیبه در میناب با معرفی ۱۰ اثر برگزیده به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، در مراسم پایانی کنگره که در گلزار شهدای میناب و با حضور خانوادههای شهدا برگزار شد، دبیر اجرایی مجمع شاعران اهل بیت علیهم السلام گفت: نزدیک به ۵۰۰ شاعر، بیش از ۵۴۰ اثر به زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی و ترکی به دبیرخانه کنگره فرستادند.
حجت الاسلام محسن حنیفی افزود: ۲۰ اثر از کشورهایی مانند فلسطین، مراکش، عراق و پاکستان برای این کنگره فرستاده شد.
وی افزود: در اختتامیه این کنگره، پنجشنبه شب، ۶ شاعر شعرهای خود را خواندند و ۱۰ اثر برگزیده معرفی شد.
حجت الاسلام حنیفی گفت: در پایان این کنگره از کتاب مداد و موشک نوشته شاعران شهرستان جهرم رونمایی شد.
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دبیر اجرایی مجمع شاعران اهل بیت علیهم السلام گفت: در این کتاب برای همه ۱۶۸ شهید دبستان شجره طیبه میناب یک رباعی سروده و نگاشته شده است.