فناوران استان کهگیلویه و بویراحمد در بخش طراحان کسب‌وکار جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی در رویداد منطقه‌ای شرق و جنوب کشور برگزیده شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون پارک علم و فناوری استان گفت: در بخش طراحان کسب‌وکار بیستمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی، شرکت «شفا فناور امین» با طرح «سامانه میکروفلویدیک فشرده‌سازی کنترل‌شده سلول برای انتقال ژن با حفظ زنده‌مانی بالا» رتبه نخست را کسب کرد.

سید عباس حسینی، افزود: همچنین شرکت «نانو فناوران بویر» با طرح «تولید سیلر‌های سرامیکی نانوساختار برای کاربرد‌های اندودنتیکس در دندانپزشکی» رتبه دوم و شرکت «زیست فناوران اویان» با طرح «رزین زیست‌سازگار و زیست‌تخریب‌پذیر قابل استفاده در پرینتر سه‌بعدی» رتبه سوم این بخش را به دست آوردند.

وی ادامه داد: این رویداد منطقه‌ای با هدف شناسایی و معرفی ظرفیت‌های فناورانه استان‌ها، توسعه شبکه‌سازی در زیست‌بوم نوآوری و تقویت تعامل میان شرکت‌های فناور، کارآفرینان و مجموعه‌های فعال در حوزه فناوری و کارآفرینی برگزار شد.

معاون پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد در این زمینه با اشاره به حضور موفق شرکت‌های فناور استان در این رویداد گفت: کسب رتبه‌های برتر توسط شرکت‌های فناور استان، نشان‌دهنده ظرفیت و توانمندی مجموعه‌های فناور کهگیلویه و بویراحمد است.

وی تاکید کرد: حمایت از ایده‌های فناورانه و کمک به توسعه و تجاری‌سازی محصولات، از مسیر‌های مهم برای تقویت زیست‌بوم فناوری استان است.