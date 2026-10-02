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جمعی از خبرنگاران رسانههای گروهی با حضور در منطقه قندیل پیرانشهرو نقطه صفر مرزی ایران و عراق در جریان رشادت و حماسه آفرینی رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیهالسلام قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جمعی از خبرنگاران رسانههای گروهی با حضور در منطقه قندیل نقطه صفر مرزی ایران و عراق در جریان رشادت و حماسه آفرینی رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیهالسلام قرار گرفتند.
در این بازدید و در جمع خبرنگاران سردار سرتیپ دوم اسمعلی خلیل زاده جانشین فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیهالسلام ضمن تشریح عملکرد رزمندگان این قرارگاه، نحوه استقرار رزمندگان این قرارگاه و مقابله با اشرار و گروهکهای ضد انقلاب را تشریح کرد.
همچنین حجت الاسلام احمد جلیلی مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیهالسلام نیز در این بازدید از ناکامی گروهکهای ضد انقلاب در مواجهه با رزمندگان سلحشور قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیهالسلام در طول سالیان گذشته خبر داد و گفت: به مدد الهی و با شجاعت رزمندگان لین قرارگاه منطقه شمالغرب از حضور اشرار ضد انقلاب پاکسازی شده است.
در این بازدید خبرنگاران ضمن مصاحبه با رزمندگان اسلام سختیهای حضور در ارتفاعات قندیل و مناطق مرزی شمالغرب کشور را روایت کردند.
خبرنگاران در این بازدید انعکاس رشادت رزمندگان اسلام در مرزهای شمالغرب کشور را یک رسالت سنگین برای خود دانستند و امنیت موجود در شهرها و روستاهای کشور را مرهون این رشادتها عنوان کردند.
در این بازدید خبرنگاران خبرگزاری صدا و سیما، ایرنا، فارس، مهر و برخی از رسانههای محلی حضور داشتند که این بازدید مناطق مرزی شهرستان پیرانشهر را شامل شد.