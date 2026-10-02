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۸ نماینده شایسته اصفهانی به اردوی تیم ملی نوجوانان دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی ادارهکل ورزش و جوانان استان اصفهان،هفتمین اردوی آماده سازی تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال پسر ایران، از تاریخ ۱۳ تا ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ به میزبانی تهران برگزار میشود.
در این مرحله از اردو، ۶ بازیکن آیندهدار به همراه ۲ مربی ارزشمند و بادانش از استان اصفهان حضور دارند و نمایانگر قدرت و پتانسیل بالای هندبال استان در سطح کشور هستند.
مهدی رهبری سرمربی و علیرضا ربیع دولتآبادی مربی این تیم از کادر فنی و متین اعظمی، امیرمحمد حقیقی، علی خدامی ،احسان حسینی، محمدمعین غلامی و سام عابدی از بازیکنان به این اردو دعوت شدند.