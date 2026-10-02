پخش زنده
امروز: -
طرح عملیاتی آرامش در شهر با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده در آذربایجانغربی اجرا شد که در نتیجه آن، ضمن انهدام چهار باند سازمانیافته قاچاق مواد مخدر، بیش از ۶۰۰ کیلوگرم انواع مواد افیونی کشف و ۲۸۶ معتاد متجاهر از سطح خیابانها جمعآوری شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، فرمانده انتظامی آذربایجانغربی با اعلام جزئیات این عملیات گسترده، اضافه کرد: این طرح با هدف افزایش ضریب امنیت عمومی، بهویژه در مناطق حساس نظیر حاشیه مدارس، مراکز آموزشی و تفرجگاهها، به مدت ۴ شبانهروز در سراسر استان به اجرا درآمد.
سردار جمال سلمانی، با اشاره به دستاوردهای عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر در این بازه زمانی تصریح کرد: در جریان اجرای این طرح، مأموران پلیس موفق به شناسایی و انهدام ۴ باند فعال در حوزه قاچاق مواد مخدر شدند. در این عملیاتها، ۷ قاچاقچی حرفهای دستگیر و ۶۱۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر به همراه بیش از ۷ هزار عدد قرص غیرمجاز کشف و ضبط شد.
سردار سلمانی در ادامه با تأکید بر برخورد قاطع با خردهفروشان مواد مخدر به عنوان عامل اصلی آلودگی محلات، از دستگیری ۱۵۶ نفر در این رابطه خبر داد. همچنین، ۲۸۶ معتاد متجاهر که حضور آنها در سطح شهر، بهویژه در اماکن عمومی و آموزشی موجب نگرانی شهروندان شده بود، شناسایی و پس از دستگیری جهت درمان و بازپروری به مراکز مجاز تحویل داده شدند.
فرمانده انتظامی استان با اشاره به توقیف ۱۵ دستگاه خودروی متعلق به متهمان، تأکید کرد: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و اجرای اینگونه طرحها با هدف برقراری امنیت پایدار در استان به صورت مستمر تداوم خواهد داشت.
او در پایان از عموم شهروندان درخواست کرد هرگونه مورد مشکوک یا فعالیتهای مجرمانه در حوزه مواد مخدر را بلافاصله از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند. همچنین شماره تلفن ۱۹۷ نیز به صورت شبانهروزی آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات همشهریان گرامی نسبت به عملکرد پلیس است.