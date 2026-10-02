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مدیر سامانه هوشمند سوخت کشور از اجرای طرح شناسهدار کردن کارتهای آزاد جایگاهها با هدف کاهش تصدیگری اپراتورها، افزایش شفافیت و مدیریت تخصیص و برداشت سوخت خبر داد و گفت: این طرح اکنون در برخی جایگاههای شهر تهران اجرا شده و قرار است تا سه ماه آینده در سراسر کشور اجرا شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس باصفا، در برنامه «پایش» شبکه یک سیما درباره جزئیات طرح شناسهدار کردن کارتهای اضطراری گفت: هدف از اجرای این طرح، کاهش تصدیگری اپراتور در جایگاه، افزایش شفافیت و مدیریت تخصیص و برداشت سوخت، بهویژه در مناطق مرزی، است.
وی افزود: کارت اضطراری برای سوختگیری در زمان فراموشی کارت سوخت در جایگاهها ارائه میشد، اما به مرور میزان برداشت از این کارتها افزایش یافت و در شهریورماه به ۴۰ درصد رسید.
مدیر سامانه هوشمند سوخت کشور گفت: شناسهدار نبودن کارتهای آزاد (اضطراری) مشکلساز بود و موجب تصدیگری جایگاهها و عرضه خارج از شبکه سوخت میشد؛ همچنین قانون، استفاده ۹۵ درصدی مردم از کارت سوخت شخصی را تکلیف کرده است.
باصفا افزود: فعلاً این طرح در برخی جایگاههای شهر تهران اجرا شده است، اما امیدواریم تا سه ماه آینده در سراسر کشور اجرا شود.
وی افزود: هر فردی که کارت بانکی معتبر داشته باشد، میتواند ظرف چند ثانیه احراز هویت کند و رسید خرید دریافت کند.