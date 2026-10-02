جلسه نظارت بر اجرای سند تحول قضایی با موضوع ضمانت الکترونیک با حضور دادستان تهران و نمایندگان دستگاه‌ها برگزار و بر ثبت بیش از ۴۵۰ فقره ضمانت الکترونیک، رفع موانع و اجرای سراسری طرح تا پایان مهر تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جلسه نظارت و پیگیری ویژه اجرای سند تحول قضایی با موضوع طرح تحولی ضمانت الکترونیک، با حضور دادستان عمومی و انقلاب تهران، رئیس مرکز آمار و اطلاعات فناوری قوه قضاییه و نمایندگانی از دادستانی کل کشور، سازمان امور مالیاتی، وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت کشور، شهرداری و وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

در این جلسه، آخرین وضعیت اجرای طرح ضمانت الکترونیک، موانع پیشرو و راهکار‌های تسریع در اجرای سراسری آن بررسی شد.

بر پایه این گزارش؛ در این جلسه مقرر شد سازمان امور مالیاتی حداکثر ظرف یک هفته آینده نسبت به رفع ناپایداری سیستم و به‌روزرسانی قیمت املاک در سراسر کشور، به‌ویژه در تهران، اقدام مقتضی انجام دهد.

همچنین اعلام شد تقریبا ۹۰ درصد از مشکلات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای این طرح مرتفع شده و مقرر شد مشکل ناپایداری در حوزه برخی اسناد موسوم به سند آجری یا خاکی رنگ نیز با مساعدت لازم حل شود. بانک مرکزی نیز برای رفع مشکلات جزئی در این سامانه قول مساعد و همکاری داد.

بر اساس مصوبات این جلسه، همه دستگاه‌های حاضر موظف شدند نمایندگان خود را معرفی کنند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، همکاران قضایی فوراً موضوع را به آنان منتقل کنند و مشکل در سریع‌ترین زمان حل شود. همچنین با توجه به اینکه طرح ضمانت الکترونیک تا پایان مهر در سراسر کشور اجرا می‌شود، بر همکاری و تعامل همه دستگاه‌ها تأکید شد و مقرر گردید مشکل بخش‌های جنوب و جنوب غرب تهران نیز ظرف یک هفته آینده برطرف شود.

علی صالحی در این جلسه با اشاره به نزدیک شدن به ۱۵ مهر، مهلت تعیین‌شده برای آغاز اجرای طرح ضمانت الکترومیک در کشور، گفت: این طرح به لطف خدا و با تلاش همکاران در دستگاه قضایی و همراهی و تعامل دستگاه‌های بیرون از قوه قضاییه به مرحله عملیاتی رسیده و همکاران تلاش می‌کنند نواقص باقی‌مانده در حین کار را در کوتاه‌ترین زمان برطرف کنند.

وی افزود: گزارش ارائه‌شده از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در این جلسه نشان می‌دهد بسیاری از مشکلات برطرف شده و موارد جزئی باقی‌مانده نیز با قول مساعد دستگاه‌های مربوطه به‌زودی رفع خواهد شد.

انجام ۴۵۰ فقره ضمانت الکترونیک در تهران؛ اجرای ضمانت در کمتر از ۳ دقیقه

دادستان عمومی و انقلاب تهران با اعلام اینکه تا صبح روز سه‌شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵ بالغ بر ۴۵۰ فقره ضمانت الکترونیک عملیاتی و اجرایی شده و از بازداشت افراد جلوگیری شده است، گفت: امروز همکاران ما در یکی از مجتمع‌های قضایی توانستند در حدود دو دقیقه و نیم، این طرح را در یکی از پرونده‌ها اجرایی و عملیاتی کنند. این موضوع نویدبخش آن است که طرح ضمانت الکترونیک با همین روند به بلوغ کامل می‌رسد و ان‌شاءالله در سراسر کشور عملیاتی خواهد شد.

صالحی مهم‌ترین اثر این طرح را جلوگیری از بازداشت‌های کوتاه‌مدت و غیرضروری دانست و گفت: در گذشته فردی که در شهرستانی غیر از محل سکونت خود بازداشت می‌شد، دسترسی به خانواده و آشنایان نداشت و ناچار بود کفیل یا وثیقه معرفی کند با مشکلات متعددی مواجه می‌شد. اما با اجرای این طرح، دیگر لازم نیست نزدیکان او از نقطه دیگری از کشور به شهرستان محل بازداشت او بیایند؛ این کار هم به صورت خودکاربری و هم با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی انجام و درخواست به شعبه مربوطه ارسال می‌شود.

وی با مقایسه فرآیند پیشین و کنونی، اظهار کرد: پیش‌تر برای اجرای ضمانت در پرونده‌ای، باید کارشناس تعیین می‌شد و هزینه کارشناسی، رفت‌وآمد، توقیف و پاسخ‌دهی چند روز طول می‌کشید. در این فاصله شخص در زندان می‌ماند و این بازداشت غیرضروری آسیب‌هایی را برای خود فرد و خانواده‌اش به همراه داشت. در حال حاضر و با اجرای این طرح، اطلاعات کفیل معرفی شده سریعا استعلام و پاسخ داده می‌شود یا وجه لازم تأمین می‌گردد و از بازداشت‌های واقعاً غیرضروری و کوتاه‌مدت جلوگیری می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران کاهش اطاله دادرسی و کاهش هزینه‌ها، حذف هزینه‌های کارشناسی، ایاب و ذهاب و تردد‌های غیرضروری را از مزایای مهم این طرح برشمرد و گفت: اجرای کامل این طرح بسیاری از این مشکلات را برطرف می‌کند و به حفظ عزت، آبرو و حیثیت افراد کمک می‌کند.

وی درباره استفاده از این سامانه در روز‌های تعطیل و اوقات کشیک نیز گفت: در روز‌های تعطیل و کشیک مشکلی برای استفاده از این ظرفیت وجود ندارد؛ زیرا هماهنگی لازم بین‌بخشی صورت گرفته و در اوقات خارج از وقت اداری نیز می‌توان از این سامانه استفاده کرد.

صالحی در ادامه با اشاره به نقش دستگاه‌ها در تعیین قیمت و ارزش املاک، گفت: با عنایت به اینکه سازمان امور مالیاتی به تنهایی در تعیین ارزش املاک دخیل نیست و برخی دستگاه‌های دیگر نیز در این موضوع نقش دارند، بر همین اساس از نمایندگان این دستگاه‌ها برای حضور در جلسه دعوت شد تا ضمن در جریان قرار گرفتن اهمیت موضوع، در اجرای دقیق‌تر آن کمک کنند.