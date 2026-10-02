به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سردار عادل فولادی در حاشیه آیین کلنگ‌زنی طرح «خانه امید» ویژه پیشکسوتان سپاه مازندران که به‌صورت نمادین در شهرستان آمل برگزار شد، گفت: این طرح برای خانه‌دار شدن پیشکسوتانی اجرا می‌شود که در دوران دفاع مقدس مسئولیت‌هایی بر عهده داشتند و اکنون فاقد مسکن یا دارای مسکن نامناسب هستند.

وی افزود: اجرای این طرح در مازندران با واگذاری زمین و همکاری اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان دنبال می‌شود و تفاهم‌نامه ساخت این واحد‌ها نیز به امضا رسیده است.

جانشین سازمان پیشکسوتان سپاه کشور گفت: تلاش می‌شود با حمایت دستگاه‌های دولتی و مجموعه‌های مرتبط، زمینه خانه‌دار شدن حدود ۲۰۰ پیشکسوت فاقد مسکن در مازندران فراهم شود.

سردار فولادی با اشاره به برنامه‌ریزی برای اجرای این طرح در سایر استان‌ها افزود: پیگیری اجرای طرح «خانه امید» در دیگر استان‌های کشور از هفته آینده آغاز خواهد شد و انتظار داریم وزارت راه و شهرسازی نیز در این زمینه همکاری لازم را داشته باشد.

وی درباره تعداد پیشکسوتان سپاه فاقد مسکن نیز گفت: آمار این افراد در دست تهیه است و پس از نهایی شدن، وارد مرحله نام‌نویسی و بهره‌مندی از این طرح خواهند شد.

طرح «خانه امید» با هدف تأمین مسکن مناسب برای خانوار‌های واجد شرایط دهک‌های یک تا چهار و همچنین برخی بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی فاقد مسکن، برای نخستین بار در کشور در شهرستان آمل اجرا شد.

این طرح به‌صورت تجمیعی برای پیشکسوتان سپاه در شهرستان آمل، با حضور رئیس سازمان پیشکسوتان سپاه کشور، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران، مسئول بسیج پیشکسوتان سپاه کربلا، فرماندار ویژه شهرستان و امام جمعه آمل، در ورودی روستای قجرمحله آمل کلنگ‌زنی و به‌طور رسمی وارد مرحله اجرا شد.