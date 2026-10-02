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شهرستان سراب آذربایجان شرقی با دارا بودن ۵۰ باب استخر پرورش ماهی، رتبه نخست تولید این محصول را در استان به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سالانه ۱۱ هزار و ۲۰۰ تُن ماهی در استان تولید میشود که ۲۰ درصد از آن سهم پرورش دهندگان سرابی است. از ابتدای امسال یک میلیون ۳۰۰ هزار قطعه بچه ماهی در استخرهای پرورشی شهرستان سراب رهاسازی شده اند.
از مجموع تولیدات شیلات استان، حدود هشت هزار تُن مربوط به ماهیان سردآبی و سه هزار و ۵۰۰ تُن مربوط به ماهیان گرمآبی است و برنامهریزی برای افزایش تولید، توسعه مزارع نوین، بهبود بهرهوری و ارتقای سرانه مصرف آبزیان در دستور کار قرار دارد.