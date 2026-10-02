تاکید وزیر میراث فرهنگی بر مرمت کارشناسی مسجد و قلعه بردستان
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر مرمت اصولی و کارشناسی مسجد و قلعه تاریخی بردستان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در دومین روز سفر به استان بوشهر، با حضور در شهرستان دیر و بازدید از مسجد تاریخی و قلعه بردستان، بر ضرورت حفاظت و مرمت اصولی این دو اثر تاریخی با اتکا به مطالعات کارشناسی و نظرات متخصصان میراثفرهنگی تاکید کرد.
سیدرضا صالحیامیری در این بازدید، با تاکید بر ضرورت صیانت از اصالت بناهای تاریخی، دستورهای لازم را برای پیگیری و اجرای مرمت اصولی مسجد تاریخی و قلعه بردستان صادر کرد و خواستار آن شد که اقدامات حفاظتی و مرمتی این آثار بر پایه نظر کارشناسان و متخصصان میراثفرهنگی و با رعایت اصول فنی انجام شود.
صالحیامیری همچنین بر اهمیت حفظ هویت معماری و تاریخی بناهای ارزشمند جنوب کشور تاکید کرد و توجه به ظرفیتهای میراثفرهنگی شهرستان دیر و بردستان را در چارچوب حفاظت، احیا و بهرهگیری شایسته از ظرفیتهای تاریخی منطقه مورد توجه قرار داد.
مسجد تاریخی بردستان از بناهای ارزشمند تاریخی استان بوشهر است که در کنار شهر بردستان از توابع شهرستان دیر قرار دارد. این بنا مربوط به سدههای اولیه اسلامی است و در سال ۱۳۷۷ با شماره ۲۰۶۰ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
این مسجد دارای طرحی مستطیلشکل، مدخلی کوچک و شبستانی وسیع است. در شبستان، فضاهایی برای تأمین روشنایی و جریان هوا تعبیه شده که با تزئینات گچبری همراه است. بادگیر بنا نیز متناسب با شرایط اقلیمی جنوب ایران طراحی شده و نقش مهمی در تأمین جریان هوا و تعدیل دمای فضای داخلی شبستان داشته است.
معماری مسجد بردستان، علاوه بر ارزشهای تاریخی و مذهبی، نمونهای قابل توجه از انطباق معماری بومی جنوب ایران با شرایط اقلیمی منطقه به شمار میرود، ویژگیای که ضرورت حفاظت دقیق و مبتنی بر اصول علمی از این اثر را دوچندان میکند.
قلعه تاریخی بردستان نیز از دیگر آثار شاخص تاریخی این منطقه است که در بردستان و در فاصله حدود پنج کیلومتری شرق بندر دیر قرار دارد. در ساخت این بنا از عناصر و شیوههای معماری سنتی منطقه، از جمله الگوهای تاقسازی، گوشوارهها و برجسازی استفاده شده است.
این قلعه شامل برجی سهطبقه و مجموعهای از فضاها و اتاقهای بههمپیوسته است که در ساختار تاریخی آن بخشهایی همچون برج، شاهنشین، دیوار و حیاط قابل شناسایی بوده است.
قلعه بردستان نیز در ۱۰ مهر ۱۳۸۰ با شماره ۴۰۴۹ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.