۲ طرح آموزشی آموزش و پرورش خراسان رضوی «دبستان شهدای دانش آموز میناب» و «دبیرستان ایران زمین» در ناحیه هفت مشهد به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبستان ابتدایی دخترانه و پسرانه شهدای دانش‌آموز میناب با ۱۲ کلاس درس با اعتباری بیش از هزار میلیارد ریال به یاد ۱۶۸ دانش آموز شهید دبستان شجره طیبه میناب و دبیرستان پسرانه ایران زمین مقطع متوسطه اول با ۹ کلاس درس با اعتباری بالغ بر ۵۵۰ میلیارد ریال عصر پنجشنبه نهم مهرماه بهره برداری شد.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی در حاشیه این مراسم گفت: این دو مدرسه با ۲۴ کلاس با زیربنای سه هزار متر مربع و با ارزش یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به انجام رسیده است.

جاسم حسین‌پور افزود: در سال تحصیلی گذشته (از مهرماه ۱۴۰۴ تا مهرماه ۱۴۰۵) فعالیت‌های بسیار ارزشمندی در عرصه مدرسه سازی با کمک خیران و سایر مسئولان استان انجام شد و ۲۲۱ طرح با یک هزار و ۱۵۴ کلاس درس تقدیم دانش‌آموزان استان شد که این تعداد مدرسه در قالب طرح نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی با کمک مردم احداث شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: در شروع سال تحصیلی علاوه بر بیش از ۲۰۰ طرح و حدود هزار مدرسه که تقدیم دانش آموزان استان شد در طرح شهید عجمیان هم هفت هزار و ۵۰۰ کلاس درس در بیش از هزار و ۵۰۰ مدرسه استان بهسازی و شاداب سازی شد.

صفدر سلطانی افزود: امسال برای بازگشایی مدارس به صورت حضوری در روز اول مهر ماه اقدامات بسیار خوبی با همراهی دستگاه‌های اجرایی در استان صورت گرفت ضمن آنکه در روز بازگشایی مدارس بیش از ۵۸۷ نفر از مسئولان استانی حضور داشتند که جای قدردانی دارد.