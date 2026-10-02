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دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تأیید کرد: در حملات هوایی دیروز پاکستان، دستکم ۱۰ غیرنظامی کشته و ۹ نفر زخمی شدهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کابل، دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) تأیید کرد: در حملات هوایی دیروز پاکستان به ولایتهای کنر و هلمند، دستکم ۱۰ غیرنظامی کشته و ۹ نفر زخمی شدهاند.
در اطلاعیه یوناما که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، بیشتر قربانیان این حملات کودکان اعلامشده است.
این نهاد سازمان ملل با بیان اینکه غیرنظامیان همچنان از درگیریهای مرزی میان افغانستان و پاکستان آسیب میبینند، بار دیگر بر لزوم کاهش تنش، گفتوگو، احترام به حقوق بینالملل و جلوگیری از آسیب بیشتر به غیرنظامیان تأکید کرد.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی افغانستان نیز در شبکه ایکس نوشت : هواپیماهای پاکستانی خانههای غیرنظامیان را در منطقه «چوگام» شهرستان شلتان کنر و منطقه «سفر» شهرستان گرمسیر هلمند بمباران کردهاند.
به گفته او، در این حملات ۹ غیرنظامی از جمله زنان و کودکان کشته و ۱۱ تن دیگر زخمی شدند و سه خانه نیز بهطور کامل تخریب شده است.
در سوی دیگر، وزارت اطلاعات پاکستان با تأیید این حملات ادعا کرد: که نیروهای این کشور دو مخفیگاه گروههای مسلح را در افغانستان هدف قرار دادهاند. بر اساس اعلام این وزارت، در این حملات ۲۲ شبهنظامی کشته و مقادیر زیادی سلاح و مهمات آنان نابود شده است.
این حملات در حالی صورت میگیرد که تنشهای مرزی میان افغانستان و پاکستان در هفتههای اخیر شدت گرفته است.
پاکستان بارها امارت اسلامی را متهم کرده است که به گروههای مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستان (TTP) اجازه فعالیت در خاک افغانستان را میدهد؛ اتهامی که امارت اسلامی همواره آن را رد کرده است.