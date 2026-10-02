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افزایش تولید پسته در لرستان به ۴۰۰ تن

افزایش تولید پسته در لرستان به ۴۰۰ تن رسید. این استان با بهره‌برداری از ۵۵۴ هکتار باغ اکنون به جمع تولیدکنندگان مطرح این محصول با ارزش و کم‌آب‌بر پیوسته است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۰- ۱۱:۱۷
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برچسب ها: باغات پسته ، لرستان ، برداشت پسته
 