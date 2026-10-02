افزایش تولید پسته در لرستان به ۴۰۰ تن رسید. این استان با بهره‌برداری از ۵۵۴ هکتار باغ اکنون به جمع تولیدکنندگان مطرح این محصول با ارزش و کم‌آب‌بر پیوسته است.