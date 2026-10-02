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دادستان کل جمهوری اسلامی ایران و دادستان کل کشور هند در حاشیه بیست و چهارمین اجلاس دادستانهای کل کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که در کازان روسیه برگزار شد، دیداری دوجانبه و سازنده انجام دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این دیدار که با هدف تعمیق و گسترش روابط دوستانه و همکاریهای حقوقی و قضایی میان دو کشور انجام شد، طرفین بر اهمیت رایزنیهای مستمر و تبادل تجربیات در زمینههای مشترک تأکید کردند.
دادستان کل کشورمان در این ملاقات، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری اجلاس، بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاریهای بیشتر در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و همچنین در روابط دوجانبه با هند تأکید نمود.
هیئت هندی نیز ضمن استقبال از این پیشنهاد، بر پیگیری توافقات و تقویت همکاریهای عملیاتی میان دستگاه قضایی دو کشور ابراز امیدواری کرد.
این دیدار دوجانبه، فرصتی مغتنم برای تقویت پیوندهای قضایی و حقوقی میان تهران و دهلی نو در عرصه بینالمللی تلقی میشود.