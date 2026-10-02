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در حادثه انفجار و آتشسوزی منزل مسکونی در بلوار قطب کاشان؛ ۴ نفر مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی سازمان آتشنشانی کاشان گفت: پس از اعلام حادثه انفجار و آتشسوزی در بعدازظهر دیروز در یک منزل مسکونی در بلوار قطب راوندی، حوالی پارک آیتالله مدنی، بلافاصله دو ایستگاه آتشنشانی در قالب سه تیم عملیاتی به محل اعزام شدند.
روحالله فدائی افزود:آتشنشانان در محل،علاوه بر اقدامات ایمنی، موفق به مهار و خاموش کردن آتش شدند.
سخنگوی سازمان ادامه داد: در این حادثه چهار نفر مصدوم شدند که یکی از مصدومان مرد بود و مصدومان با امدادرسانی عوامل اورژانس۱۱۵ کاشان به بیمارستان منتقل شدند.
وی با اشاره به شدت انفجار گفت: بررسیهای اولیه حاکی از تجمع گاز و وقوع انفجار شدید در منزل است که بر اثر آن درها و پنجرههای ساختمان بهطور کامل از جای خود جدا شده و بخشهایی از دیوارهای منزل نیز تخریب شده است. همچنین قسمتی از وسایل داخل منزل دچار حریق و سوختگی شده است.
فدائی تأکید کرد: با توجه به اینکه تعیین علت دقیق وقوع حادثه نیازمند بررسی تخصصی است، علت نهایی انفجار و آتشسوزی پس از بررسی کارشناسان کمیته علتیابی اعلام خواهد شد.