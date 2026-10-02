ناظر گمرکات استان گیلان و مدیرکل گمرک بندرانزلی از ورود یک میلیون و ۳۹۲ هزار تن کالا از طریق گمرکات استان در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: واردات در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از نظر وزنی ۶۸ درصد و از نظر ارزش دلاری ۶۰ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گمرک ایران؛ رسول امیدی با تشریح عملکرد تجاری این استان در ۶ ماهه نخست سال جاری، گفت: یک میلیون و ۳۹۲ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۲۶۲ میلیون دلار از طریفق این گمرک وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از نظر وزنی ۶۸ درصد و از نظر ارزش دلاری ۶۰ درصد افزایش داشته است.

وی نهاده‌های دامی، روغن‌های خوراکی، حبوبات، گندم و سایر کالاهای اساسی، چوب و تخته، ماشین‌آلات و قطعات خط تولید و محصولات شیمیایی را از عمده‌ترین اقلام وارداتی اعلام کرد و افزود: ۷۸ درصد وزن و ۶۵ درصد ارزش از کل واردات گیلان در این بازه زمانی، به کالاهای اساسی اختصاص دارد.

ناظر گمرکات استان گیلان ادامه دادک در این مدت ۸۹۲ هزار تن کالا به ارزش ۴۰۵ میلیون دلار از گمرکات گیلان صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۰ درصد رشد وزنی و ۶ درصد رشد ارزشی را نشان می‌دهد.

محصولات کشاورزی و نباتی، پتروشیمی، شیمیایی، پلاستیکی، مواد معدنی و صنایع غذایی، مهم‌ترین اقلام صادراتی به مقاصد روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، گرجستان، عراق، ترکمنستان و بلاروس بوده‌اند.

امیدی همچنین از ثبت عملکرد مثبت در حوزه ترانزیت خبر داد و اعلام کرد که با رشد ۲۳ درصدی، حجم کالاهای ترانزیت شده از مبدأ گمرکات این استان به سایر مرزهای کشور به بیش از ۸۳۰ هزار تن رسیده است.