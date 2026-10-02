به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد، سخنگوی ارتش پاکستان با رد ادعای هند درباره کشته شدن یک نظامی پاکستانی در جریان عملیات ضدتروریستی در کشمیر، برای اثبات این موضوع، فردی را که هند مدعی کشته شدن او شده بود، در برابر رسانه‌ها حاضر کرد.

«ژنرال احمد شریف چودهری» در نشستی خبری در راولپندی گفت: نیرو‌های هند ۲۹ سپتامبر مدعی اجرای عملیات مشترک در منطقه «کورگ یوسمرگ» در کشمیر شدند و روز بعد اعلام کردند جسد یکی از اعضای لشکر طیبه را پیدا کرده‌اند.

وی افزود: رسانه‌ها و نهاد‌های دولتی هند نیز این فرد را «محمد آصف» معرفی کردند و مدعی شدند او از نیرو‌های سابق گروه خدمات ویژه ارتش پاکستان بوده است.

مدیرکل روابط عمومی ارتش پاکستان در ادامه، «محمد آصف» نظامی بازنشسته پاکستانی را در برابر خبرنگاران حاضر کرد. آصف اعلام کرد در سال ۲۰۲۳ از ارتش پاکستان بازنشسته شده و پس از انتشار خبر کشته شدنش، دوستان و آشنایان با او تماس گرفته‌اند؛ در حالیکه او در خانه و در سلامت کامل بوده است.

آصف گفت: پس از انتشار این گزارش ها، تماس‌های متعددی از جمله تماس‌هایی از هند با او گرفته شد و وی پس از مشاهده مطالب منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، موضوع را به مسئولان سابق خود اطلاع داد.

«احمد شریف چودهری» همچنین به اختلاف میان روایت نهاد‌های نظامی و دولتی هند درباره این حادثه اشاره کرد و گفت: هند مدعی شده بود این فرد در چارچوب عملیاتی که از ماه می ۲۰۲۶ آغاز شده بود، کشته شده است. دولت هند نیز در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرده بود فردی به نام «موسی معروف به آصف فوجی» در عملیات نیرو‌های امنیتی در کشمیر کشته شده است.

سخنگوی ارتش پاکستان این حادثه را نمونه‌ای از آنچه «عملیات پرچم دروغین» هند خواند، و گفت: اسلام آباد معتقد است چنین روایت‌هایی با هدف مرتبط کردن پاکستان با اقدامات تروریستی مطرح می‌شود. وی تاکید کرد: هند باید برای ادعا‌های خود مدارک ارائه کند.

مدیرکل روابط عمومی ارتش پاکستان همچنین درباره احتمال تشدید تنش میان دو کشور هشدار داد و گفت: نیرو‌های مسلح پاکستان برای مقابله با هرگونه اقدام احتمالی آماده هستند.