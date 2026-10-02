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آثار هنرمندان درباره جانفشانی امدادگران در نمایشگاه دوازده روز ایران

آثار هنرمندان درباره جانفشانی امدادگران در نمایشگاه دوازده روز ایران در معرض دید مردم قرار گرفت. این نمایشگاه در موزه هلال احمر برپا شده.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۰- ۱۰:۱۴
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برچسب ها: نمایشگاه ، آثار هنری ، جنگ دوازده روزه
 